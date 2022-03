TIBCO: una blueprint architetturale per l’agile data fabric

Tibco Software organizza per martedì 29 marzo alle ore 17.00 un nuovo webinar dedicato alla blueprint architetturale proposto da TIBCO per l’Agile Data Fabric (ISCRIVITI QUI).

Durante il webinar, che fa parte di una serie di incontri che si svolgeranno da qui ad ottobre, TIBCO illustrerà come la sua piattaforma tecnologica abiliti efficacemente lo sviluppo di iniziative di Data Management, offrendo un insieme di capability che concorrono ad assicurare la disponibilità, la qualità, l’accuratezza, la sicurezza, l’uniformità, la coerenza semantica e la governance dei dati aziendali, nel rispetto di policy e normative.

Infine durante il webinar emergerà l’importanza di queste capability nell’aiutare le organizzazioni e le persone che gestiscono il core business dei clienti ad ottenere una misurabile ottimizzazione nell’utilizzo dei dati aziendali, supportando il miglioramento continuo della qualità di prodotti e servizi.

A tenere il webinar saranno Massimo Milano, Director Solutions Consultants di TIBCO Software e Alessandro Chimera, Director of Digitalization Strategy di TIBCO Software.

Oggi i dati sono al centro e la loro importanza emerge sopratutto nella loro capacità di andare a dare un sostegno alle decisioni per far sì che siano basate su elementi concreti piuttosto che sulle sensazioni.