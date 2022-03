Per SAP Italia è tempo di #MeetAgain

SAP Italia ha annunciato la promozione di #MeetAgain, un nuovo programma per aiutare le medie aziende italiane a semplificare la Transizione al 4.0. Per la maggioranza delle imprese italiane il 2022 si è, infatti, aperto con il grande tema di un’economia in ripresa che si deve però misurare con un quadro geopolitico molto complesso, nuove difficoltà legate alle interruzioni nelle catene di fornitura, un aumento dei costi di materie prime ed energia, la necessità di adeguare prodotti e produzione alle normative che stanno guidando la transizione industriale verso modelli più sostenibili e, soprattutto per il mercato delle piccole e medie imprese, l’acquisizione di nuove competenze digitali.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale, SAP Italia e Grecia: «Negli ultimi due anni il digitale ha avuto modo di dimostrare le proprie potenzialità e ha aiutato le aziende di piccole e medie dimensioni ad affrontare sfide e scenari inaspettati. Ora bisogna consolidare gli sforzi ed evitare che i progressi ottenuti durante la crisi sanitaria si vanifichino. Per continuare a crescere e sfruttare le opportunità offerte dal PNRR, le PMI devono continuare a investire nel digitale in modo da migliorare l’agilità e la sostenibilità delle loro organizzazioni e diventare organizzazioni più competitive».

Con il programma #MeetAgain, SAP incontra le aziende e le persone fisicamente per mostrare concretamente che lo scenario delle risorse economiche a sostegno della domanda è reale grazie alle opportunità offerte dai piani PNRR e Transizione 4.0 e alla condivisione di casi di successo molto concreti e significativi di ripresa e resilienza.

Gli incontri hanno l’obiettivo di evidenziare come il digitale può soddisfare il bisogno delle imprese di rispondere alla necessità di trasformazione, non solo riducendo e controllando i tanti fattori di rischio, ma trasformandoli in opportunità di sviluppo, anche grazie al ruolo fondamentale dell’ecosistema di partner SAP, aziende con elevate competenze digitali e un’approfondita conoscenza delle necessità di business del territorio dove sono presenti.

I Digital Innovation HUB facilitatori nel programma #MeetAgain

Per stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo, rafforzare il livello di conoscenze rispetto alle opportunità offerte dal digitale, SAP Italia ha coinvolto nel programma #MeetAgain i Digital Innovation HUB (DIH) di Confindustria e i Competence Center (CC) nel loro ruolo di facilitatori di accesso delle imprese al mondo dell’Industria 4.0. Il punto di forza di un Competence Center e di un DIH è quello di offrire un livello qualificato di servizi avvalendosi di una rete di attori dell’innovazione, nazionali ed europei.

I Competence Center, istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, si pongono come facilitatori per la creazione e condivisione di valore nei processi di digital trasformation, supportando le aziende del territorio nell’adozione e nell’implementazione di tecnologie 4.0. I DIH di Confindustria, che hanno dimensione regionale, operano attraverso “antenne territoriali” attive presso le Associazioni territoriali che consentono di raggiungere capillarmente le imprese.

I Competence Center (CC) e i Digital Innovation Hub (DIH) di Confindustria presenti nelle diverse tappe saranno DIH Lombardia (Antenna territoriale di Assolombarda Confindustria Milano e Antenna Territoriale di Bergamo), CC Bi-Rex e DIH Emilia-Romagna a Bologna e SMACT CC Triveneto a Padova.

Come puntualizzato da Gianluigi Viscardi, Presidente DIH Lombardia: «Il Digital Innovation Hub Lombardia è attivo sul territorio dal 2017 e svolge un ruolo essenziale nell’accompagnamento delle imprese alla trasformazione digitale. Ha finora erogato più di 460 assessment di maturità Industria 4.0 alle aziende lombarde e, grazie alla stretta cooperazione con l’ecosistema lombardo, ha indirizzato una larga parte di esse alla conoscenza più approfondita delle opportunità e delle soluzioni tecnologiche disponibili nei Centri di Competenza e negli altri poli di eccellenza tecnologica. Grazie all’approfondita conoscenza dello stato di maturità delle imprese, ha anche reso pubblico uno studio sulla preparazione digitale dei vari settori del manifatturiero lombardo e della sua prontezza ad implementare soluzioni di Intelligenza Artificiale».

Per Stefano Cattorini, Direttore Generale BI-REX – BI-REX: «Siamo lieti di poter ospitare una delle tappe del programma #MeetAgain. L’importante partnership avviata con SAP consolida il ruolo centrale di BI-REX all’interno del network nazionale legato alle tematiche 4.0».

Infine, secondo Matteo Faggin, Direttore Generale SMACT: «Per SMACT l’innovazione non può prescindere da un approccio ecosistemico, rispondendo così ad un’esigenza sentita da tante imprese che fanno dell’innovazione la loro strategia: quella di sentirsi parte di un network, di condividere idee, progettualità e risorse per crescere insieme in uno spirito collaborativo e competitivo allo stesso tempo».

Gli appuntamenti di #MeetAgain

Il calendario degli appuntamenti prevede quattro momenti di incontro: si parte il 5 aprile da Bergamo.

Presso la sede di Confindustria Bergamo all’interno di Kilometro Rosso, parteciperanno due aziende del territorio, storie di trasformazione digitale e miglioramento dei processi aziendali e della user experience grazie all’utilizzo di soluzioni innovative e digitali. Con il supporto del Digital Innovation Hub Lombardia saranno illustrate le opportunità che i piani come PNRR e Transizione 4.0 possono offrire alle imprese italiane che vogliono investire in innovazione.

La tappa di Bergamo è organizzata in collaborazione con Derga Consulting e Altea UP.

Seguiranno gli incontri:

Un 4.0 semplice, flessibile e sicuro per pilotare la trasformazione industriale, a Bologna il 28 aprile. Presso BI-REX, Competence Center di Bologna, presenteremo il caso di successo di un’azienda del territorio: una storia significativa di innovazione che, grazie all’utilizzo di soluzioni digitali, ha portato l’azienda a perseguire con velocità e flessibilità i suoi obiettivi di crescita e internazionalizzazione. Con il supporto dell’ecosistema formato da BI-REX, Competence Center e Digital Innovation Hub Emilia-Romagna, si parlerà delle risorse economiche a sostegno della domanda e delle opportunità offerte dai piani PNRR e Transizione 4.0

L’evento a Bologna è organizzato in collaborazione con Horsa Group.

Veloce, sostenibile e semplice: il 4.0 nelle Medie aziende per accelerare innovazione di processo e customer experience, a Milano il 4 maggio.

Durante questo appuntamento, presso Copernico Isola, condivideremo il caso di successo di due aziende del territorio che, grazie all’utilizzo di soluzioni digitali innovative, hanno reso i propri processi più efficienti e migliorato quelli di vendita, con ricadute positive sulla customer experience. Con il contributo di Digital Innovation Hub Lombardia, sarà approfondito lo scenario delle risorse economiche per sostenere la domanda connettendo la nostra offerta con le opportunità dei piani PNRR e Transizione 4.0.

L’incontro a Milano è organizzato in collaborazione con Clarex e Engineering Ingegneria Informatica.

Missione 1: imprese più sicure, veloci e sostenibili nel segno di PNRR e Transizione 4.0, a Padova il 25 maggio.

Durante questo appuntamento, presso SMACT Live Demo Padova, condivideremo il caso di successo di due aziende del territorio: storie significative di innovazione che, grazie al digitale, hanno raggiunto importanti obiettivi di sostenibilità, sicurezza dei dati e velocità nei processi aziendali e dei servizi in ambito Sales & Marketing. Con il supporto di Smact Competence Center Triveneto, illustreremo come lo scenario delle risorse economiche per sostenere la domanda è molto vitale in questo particolare momento.

L’iniziativa a Padova è in collaborazione con Anda e SIDI Group.