È tempo di Palo Alto Networks Cloud NGFW

Palo Alto Networks, 10 volte leader nei firewall di rete, ha annunciato la collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per presentare il nuovo Palo Alto Networks Cloud NGFW for AWS, un servizio di Next-Generation Firewall (NGFW) completamente gestito, progettato per semplificare la protezione delle implementazioni AWS, e consentire alle organizzazioni di accelerare l’innovazione senza rinunciare alla sicurezza.

Cloud NGFW for AWS, disponibile esclusivamente su AWS, aggiunge la rinomata sicurezza di Palo Alto Networks alle implementazioni cloud delle aziende in pochi clic.

Come sottolineato in una comunicazione ufficiale: Palo Alto Networks Cloud NGFW, primo, e unico NGFW a integrarsi con AWS Firewall Manager, è progettato per unire la protezione di Palo Alto Networks alla semplicità senza pari desiderata dalle aziende.

I client, infatti, hanno la necessità di dedicare il loro tempo e risorse alla creazione di applicazioni e all’esecuzione delle attività, non alla gestione dell’infrastruttura di sicurezza della rete cloud, Cloud NGFW for AWS trasferisce la responsabilità operativa, comprese distribuzione, manutenzione, disponibilità e scalabilità, a Palo Alto Networks.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anand Oswal, senior vice president, Network Security di Palo Alto Networks: «Una ragione fondamentale per cui le aziende hanno implementato il cloud è per concentrarsi sulle proprie competenze principali e lasciare altre attività, come quelle legate all’infrastruttura e i servizi sottostanti, a esperti come AWS. L’esperienza nativa di AWS e la proliferazione dei suoi servizi nativi hanno fornito a queste organizzazioni gli strumenti necessari per adottare il cloud».

Sempre per Oswal: «Ora, mentre gli attacchi informatici continuano a crescere in frequenza e sofisticazione, le aziende sono alla ricerca di una protezione di rete che sia facile da implementare come altri servizi nativi di AWS. Siamo entusiasti di collaborare con AWS per combinare la sicurezza di prim’ordine per cui siamo noti con l’esperienza di livello mondiale che le persone si aspettano da AWS».

Per Stephen Orban, vice president, AWS Marketplace and Control Services di AWS: «I clienti ci hanno confermato che sicurezza e semplicità sono due dei motivi principali per cui scelgono AWS. Nell’ultimo anno, abbiamo lavorato a stretto contatto con Palo Alto Networks per sviluppare insieme una soluzione di sicurezza di rete cloud-native best-in-class che aiuti i clienti ad accelerare il loro ritmo di innovazione».

Sicurezza best-in-class

URL Filtering avanzato: Utilizza il deep learning per aiutare a fermare le minacce web zero-day in tempo reale, consentendo alle applicazioni di connettersi in modo sicuro ai servizi legittimi basati su web.

Utilizza il deep learning per aiutare a fermare le minacce web zero-day in tempo reale, consentendo alle applicazioni di connettersi in modo sicuro ai servizi legittimi basati su web. Prevenzione dalle minacce: Aiuta a bloccare attacchi a vulnerabilità conosciute, malware e comunicazione command-and-control.

Aiuta a bloccare attacchi a vulnerabilità conosciute, malware e comunicazione command-and-control. App-ID: Riduce il rischio di attacchi controllando il traffico in base alla classificazione brevettata del traffico di livello 7.

Facilità d’uso cloud-native

Facilità d’implementazione: Cloud NGFW può essere acquistato sull’AWS Marketplace, poi rapidamente impostato e integrato con i servizi AWS, consentendo ulteriore sicurezza della rete in qualche minuto con pochi clic.

Cloud NGFW può essere acquistato sull’AWS Marketplace, poi rapidamente impostato e integrato con i servizi AWS, consentendo ulteriore sicurezza della rete in qualche minuto con pochi clic. Nessuna infrastruttura da gestire: Poiché Cloud NGFW è un servizio cloud completamente gestito, le organizzazioni non devono preoccuparsi di implementare, aggiornare o gestire alcuna infrastruttura. Cloud NGFW for AWS sfrutta la potenza di AWS Gateway Load Balancer che fornisce alta disponibilità, scalabilità elastica su richiesta per soddisfare esigenze di throughput imprevedibili.

Poiché Cloud NGFW è un servizio cloud completamente gestito, le organizzazioni non devono preoccuparsi di implementare, aggiornare o gestire alcuna infrastruttura. Cloud NGFW for AWS sfrutta la potenza di AWS Gateway Load Balancer che fornisce alta disponibilità, scalabilità elastica su richiesta per soddisfare esigenze di throughput imprevedibili. Esperienza nativa AWS: Integrato con AWS Firewall Manager, Cloud NGFW for AWS permette una gestione dei criteri del firewall ancora più semplice e coerente su più account AWS e cloud privati virtuali (VPC).

Integrato con AWS Firewall Manager, Cloud NGFW for AWS permette una gestione dei criteri del firewall ancora più semplice e coerente su più account AWS e cloud privati virtuali (VPC). Automazione: Supporto per API, template CloudFormation e Terraform per abilitare l’automazione e i workflow end-to-end.

Come concluso da Aidan Curry, CEO di HotspotRF: «Come startup SaaS, la nostra applicazione è la linfa vitale del nostro business, che ha bisogno di essere protetta con la migliore sicurezza della categoria. Vogliamo però investire il nostro tempo aiutando i clienti a ottimizzare il loro posizionamento degli hotspot Helium e non a distribuire e gestire i firewall, quindi deve essere estremamente facile da usare. Poiché Palo Alto Networks Cloud NGFW è un servizio cloud completamente gestito, è semplice da utilizzare e abbiamo la massima fiducia nella sicurezza offerta da un brand così consolidato».