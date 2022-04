Passatempi online, come divertirsi sul web e farlo in sicurezza

La rivoluzione digitale è in atto e ormai passiamo moltissimo tempo connessi sui social per condividere foto, chattare con amici e condividere la propria vita, a discapito della privacy. La rete è la soluzione a quei fastidiosi momenti di noia che accompagnano la nostra quotidianità. La prima cosa che si pensa quando si mette mano in internet è quello di cercare qualche gioco con cui divertirsi. Sono tantissime le piattaforme che permettono ciò, tra cui i casinò online. Questo settore ha visto un enorme boom negli ultimi anni, complice la pandemia che ha costretto le persone a restare a casa. Il non poter uscire ha quindi spinto gli utenti a cercare uno svago, cadendo proprio in casinò nuovi migliori.

Quando parliamo dei siti di giochi è importante sottolineare come gli utenti preferiscano giocare ai casinò ADM (ex AAMS), in quanto regolamentati dallo Stato italiano, quindi sicuri ed efficienti. Come si riconoscono? Basta guardare la home del sito, la licenza è messa sempre in primo piano, in modo da creare fiducia.

Non solo casinò online, perché il mondo di internet è ricco, c’è veramente l’imbarazzo della scelta, con titoli adatti ad ogni circostanza. Ad esempio sono presenti piattaforme online per giocare ai retrogame, ovvero prodotti delle prime generazioni di giochi. Per capirci sulle piattaforme dedicate al retrogaming è possibile giocare al primo Doom, PacMan, Super Mario e tantissimi altri.

Musica, video e film in streaming

Oltre ai giochi online l’ascolto di musica e la visione di film e video sono tra i passatempi più amati. Molti ormai associano questi settori ai grandi colossi del mercato, come Netflix, Amazon Prime (video e Music) e Spotify. Sul web, ovviamente, ci sono un numero elevato di piattaforme che possono permetterci di ascoltare musica e guardare video in streaming. È il caso di YouTube: oggi chi non passa il proprio tempo a guardare video del content creator preferito. Il sito di proprietà di Google è un vero e proprio must del settore, capace di capire i gusti e proporre ciò che sembra più adatto a noi. Non solo, perché se si vuole vedere qualcosa di divertente, è possibile sfogliare la galleria di Facebook oppure Tiktok.

L’importanza della sicurezza online

È bene sottolineare come ogni attività che si svolge online deve essere sicura e affidabile, non deve mettere a rischio qualsiasi nostra informazione. Quando ci registriamo su un sito oppure apriamo un conto di gioco, noi stiamo diffondendo in rete i nostri dati sensibili, per questo motivo è opportuno scegliere siti che sono in grado di tutelarli. È il caso delle piattaforme, come quelle di gioco, che utilizzano il protocollo HTTPS. Parliamo di uno specifico protocollo che crittografa le informazioni inserite, facendole diventare illeggibile.

Stesso discorso vale anche quando decidiamo di fare acquisti online. È opportuno affidarsi sempre a negozi e siti conosciuti, che utilizzano protocolli HTTPS e metodi di pagamento sicuri, come Paypal.

Occhio anche a cosa si scarica (come giochi, file musicali, documenti). Tramite dei raggiri può capitare di installare sul proprio pc malware con l’intento di rubare informazioni. Mai scaricare qualsiasi tipo di file da siti poco affidabili o che possono risultare ambigui.