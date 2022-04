Corvallis – Tinexta Cyber in partnership con ITsMine

Corvallis, società di Tinexta Cyber (Tinexta Group) il polo italiano della cybersecurity, e ITsMine, specializzata nello sviluppo di soluzioni di Next Generation Data Loss Prevention (DLP), hanno siglato una partnership per offrire alle grandi aziende italiane soluzioni all’avanguardia di protezione dei dati sensibili.

L’aumento della condivisione delle informazioni on-premise, sui dispositivi personali e nel cloud, la crescente mobilità dei dipendenti, nonché le sanzioni previste per il mancato rispetto di rigide normative GDPR, impongono alle organizzazioni di utilizzare strumenti DLP per proteggere se stesse e i propri stakeholder dal rischio di furto o divulgazione accidentale di informazioni sensibili.

Ma non basta: in questo scenario, il nuovo “perimetro” da proteggere non è più l’azienda ma l’utente. L’intesa tra Corvallis e ITsMine ha, pertanto, l’obiettivo di offrire al mercato un approccio radicalmente nuovo, che consenta di superare l’incapacità delle soluzioni classiche di Data Loss Prevention di rispondere a questa evoluzione.

Grazie all’accordo tra due aziende, infatti, le imprese clienti attuali e potenziali di Corvallis – system integrator con consolidata esperienza nei sistemi core delle grandi aziende italiane – potranno da ora beneficiare della piattaforma Agentless BeyondDLP di ITsMine.

ITsMine permette di superare molti degli ostacoli tipici delle soluzioni tradizionali: è facile e veloce da implementare, si auto-aggiorna grazie alla sua tecnologia basata su intelligenza artificiale e non rallenta i processi di business in quanto lascia ampia libertà d’azione agli utenti. Inoltre, garantisce un monitoraggio continuo dello stato di sicurezza tramite dashboard interattive e consente di recuperare informazioni forensi anche dopo l’esfiltrazione dei dati oltre i confini aziendali.

“Da sempre siamo impegnati a offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative. Per questo abbiamo scelto la piattaforma di ITsMine, che adotta un approccio totalmente nuovo rispetto ai classici prodotti della categoria DLP” dichiara Giorgio Pianesani, Direttore Commerciale della BU Cyber di Corvallis – Tinexta Cyber. “La piattaforma, peraltro, alimenta un circolo virtuoso: l’invio di avvisi personalizzati agli utenti, quando stanno per compiere inavvertitamente un’azione potenzialmente rischiosa, contribuisce infatti ad aumentare la loro consapevolezza sui fondamentali aspetti di data security aziendale.”

“Corvallis è un Partner con una lunga storia di successi nel mercato IT nazionale, con il quale daremo l’opportunità alle organizzazioni italiane di proteggersi in modo proattivo dalle minacce interne ed esterne” afferma Kfir Kimhi, CEO di ITsMine. “Ma la loro importante clientela non è l’unico motivo per cui abbiamo scelto Corvallis come nostro partner: abbiamo subito capito che ci poteva anche supportare nel migliorare ulteriormente la nostra tecnologia. Con il loro team tecnico esperto, e grazie all’ampia esperienza come system integrator presso aziende complesse, Corvallis ci fornisce importante feedback su problematiche, scenari reali e desiderata dei clienti. Infatti, tra i team tecnici delle due aziende è già iniziata una fruttuosa collaborazione.”