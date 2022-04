WithSecure cofondatrice del progetto CYBERSPACE per contrastare il cyber crime in Europa

WithSecure, precedentemente nota come F-Secure Business, e altre 10 organizzazioni europee hanno cofondato il progetto CYBERSPACE. Il progetto consiste in un’iniziativa di 3 anni finanziata dalla Commissione europea per sostenere le forze dell’ordine europee e migliorare la loro capacità di indagare e contrastare il crimine informatico.

Il progetto prende vita in un momento in cui il crimine informatico sta diventando una preoccupazione sempre più pressante in Europa. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA), nel 2021 l’Europa ha sperimentato più incidenti di sicurezza rispetto all’anno precedente, con minacce particolarmente significative e in costante aumento*, che hanno un impatto diretto sulle reti, i sistemi e le persone all’interno dell’UE.

Questa tendenza è una sfida notevole per l’Europa: la strategia di sicurezza informatica dell’UE per il decennio digitale delinea una serie di modi in cui le minacce informatiche possono minare l’economia, la democrazia e la società dell’UE, come scoraggiare le persone dall’utilizzare i servizi digitali, o compromettere le infrastrutture critiche**.

“L’Europa sta investendo molto nella digitalizzazione, e i responsabili politici riconoscono il ruolo importante della sicurezza nel garantire che questi investimenti siano redditizi. Ma le informazioni, le risorse e le competenze per contrastare le minacce informatiche sono sparpagliate e difficili da mobilitare quando necessario”, sostiene il coordinatore del progetto Dr. Holger Nitsch, responsabile della ricerca e delle scienze sociali per la Bavarian Police Academy. “Molte organizzazioni in diversi Paesi spesso hanno vari pezzi dello stesso puzzle, il che rende difficile per qualsiasi singola entità vedere il quadro completo quando si indaga su incidenti di sicurezza e attività criminali che si estendono su più Paesi.”

Il consorzio CYBERSPACE è composto da 11 agenzie di polizia, imprese e organizzazioni di ricerca di 8 Paesi diversi: Bavarian Police Academy (Germania), Trilateral Research (Irlanda), WithSecure (Finlandia), FORTH (Grecia), KEMEA Center for Security Studies (Grecia), Privanova (Francia), Ministero dell’Interno francese (Francia), Netherlands Forensics Institute (Paesi Bassi), Swedish National Forensics Institute (Svezia), Ertzaintza (Spagna) e Tecnalia (Spagna).

L’obiettivo del gruppo è quello di aiutare le organizzazioni a lavorare insieme per redigere e condividere le informazioni e l’intelligence relative agli attacchi informatici e al crimine informatico. Mira anche a sviluppare nuovi strumenti per aiutare le forze dell’ordine e altri difensori a indagare e rispondere agli attacchi.

WithSecure si distingue per essere l’unico membro del consorzio operante nel settore della sicurezza informatica. Di conseguenza, assumerà ruoli di primo piano negli impegni del consorzio per migliorare la cooperazione tra le forze dell’ordine e il settore privato, così come nello sviluppo delle capacità investigative delle forze dell’ordine sugli attacchi informatici.

“I decenni di esperienza di WithSecure nel combinare la competenza umana e la tecnologia per proteggere i nostri clienti ci garantiscono una comprensione unica degli attacchi informatici. Portare questa prospettiva nel consorzio CYBERSPACE aiuterà sicuramente le diverse parti interessate in tutta Europa a lavorare insieme per comprendere e contrastare le minacce alla sicurezza e alla prosperità degli individui e delle organizzazioni in Europa, avanzando in settori quali l’analisi delle tattiche degli attaccanti e la forensica digitale da remoto”, conclude Christine Bejerasco, Chief Technology Officer di WithSecure.

CYBERSPACE ha ricevuto finanziamenti dall’Internal Security Fund – Police dell’Unione europea nell’ambito dell’accordo di sovvenzione n. 101038738.

*Fonte: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021

** Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0018&from=EN