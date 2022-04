Attacco Industroyer2 alla rete elettrica: come proteggersi

Alla luce del tentativo di attacco di Sandworm alla rete elettrica Ucraina utilizzando una nuova versione del malware Industroyer, “Industroyer2”, Chris Grove, Director, Cybersecurity Strategy, Nozomi Networks, ha commentato: «Tutti coloro che operano nel settore delle infrastrutture critiche dovrebbero prestare particolare attenzione a questo attacco, perché è tra i pochi che ha colpito direttamente i sistemi OT. Secondo Nozomi Networks Labs, ci sono state segnalazioni di alcuni IP hardcoded nel campione di malware, indicazione che gli attori della minaccia avevano una conoscenza profonda dell’ambiente. Proprio come nel caso del malware che Sandworm aveva distribuito in Ucraina nel 2016, anche questa volta gli operatori ICS devono monitorare le loro reti per identificare ogni attività inconsueta poiché le tattiche russe prevedono una permanenza negli ambienti per settimane o mesi prima di colpire».

Attacco alla rete elettrica: come proteggersi?

Il nuovo pacchetto Threat Intelligence di Nozomi Networks fornisce le regole IoC (Indicators of Compromise) di Industroyer2 che rileveranno e avviseranno i clienti di qualsiasi attività nota legata al malware, con l’azienda che fornirà ulteriori informazioni una volta che i campioni rilevanti saranno analizzati a fondo.

Intanto, le imprese possono migliorare la loro protezione in questo modo:

Igiene informatica di base : reimpostare le password, controllare l’accesso e le autorizzazioni di account/rete di dipendenti e fornitori, scansionare la rete per qualsiasi porta aperta e chiuderla, ecc…

: reimpostare le password, controllare l’accesso e le autorizzazioni di account/rete di dipendenti e fornitori, scansionare la rete per qualsiasi porta aperta e chiuderla, ecc… Applicare le regole YARA per identificare e generare avvisi sull’attività malware associata

per identificare e generare avvisi sull’attività malware associata Utilizzare strumenti di rilevamento delle anomalie per individuare eventuali modifiche o variazioni al malware, nonché qualsiasi attività illegittima che si verifica negli ambienti OT

per individuare eventuali modifiche o variazioni al malware, nonché qualsiasi attività illegittima che si verifica negli ambienti OT Avvalersi di un firewall automatico insieme a uno strumento di rilevamento delle anomalie per fermare ulteriori comandi di attacco

insieme a uno strumento di rilevamento delle anomalie per fermare ulteriori comandi di attacco Cercare minacce per attività sospette in rete per scoprire gli aggressori il più precocemente possibile

Raccomandiamo inoltre di aderire all’advisory CISA 2017 nel caso queste misure di sicurezza non fossero già state implementate.

Nozomi Networks fa sapere che continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti su ciò che sta accadendo, così come suggerimenti che il settore OT può adottare per proteggere le proprie reti.