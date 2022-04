Torna il Liferay Boot Camp: l’appuntamento internazionale dedicato agli sviluppatori LIFERAY compie 10 anni! – 11 Maggio 2021

Ritorna l’appuntamento annuale tra i più attesi della comunità Liferay: l’11 Maggio va di scena il Liferay Boot Camp, che si terrà anche quest’anno in veste totalmente digitale.

La decima edizione sarà semplicemente incredibile

Liferay Boot Camp è un evento rivolto alla Community degli sviluppatori di Liferay, virtualmente riunita da tutto il mondo per scoprire nuove soluzioni, condividere esperienze e apprendere le migliori pratiche più recenti di una delle piattaforme Open Source più utilizzate al mondo!

Otto ore di speech e discussioni live per condividere esperienze, aggiornarsi sulle ultime novità ed apprendere le più recenti best practice.

Il decimo anno del Liferay Boot Camp porterà con sé numerose novità

Discussioni e approfondimenti inediti segneranno il percorso dell’edizione di quest’anno. Un assaggio?

Ospiteremo Marco Leo, Vice President of Product and Technology Innovation di Liferay che ci racconterà le strategie dell’azienda americana a supporto delle organizzazioni che intendono avviare un processo di trasformazione digitale.

Interverranno ospiti internazionali, come Bert Moons (Solution Engineer in Rocket.Chat) e Floris Van Geel, (Head of Community di Rocket.Chat) per presentarci l’innovativa piattaforma di comunicazione Open Source Rocket.Chat che consente agli utenti di comunicare in tempo reale in modo sicuro su web, desktop o mobile.

La giornata, inoltre, vedrà alternarsi speech tecnici e di business su nuovi temi come l’integrazione con strumenti di Marketing Automation e di Enterprise Collaboration. Esploreremo le potenzialità del Low Coding nella costruzione di siti web e portali. Non mancheranno interventi sui temi più caldi come Data Security e Commerce, senza dimenticare i case study e le storie di successo che gravitano intorno al mondo Liferay.

Questi e tanti altri temi rendono il Liferay Boot Camp un appuntamento imperdibile e occasione preziosa di crescita, condivisione e approfondimento a diretto contatto con i massimi esperti della comunità Liferay. Registrati gratuitamente e goditi l’evento, ovunque tu sia: https://bit.ly/liferay-bootcamp-2022

CHI è SMC?

SMC, da più di dieci anni Liferay Platinum Partner, è una realtà che da 40 anni crea soluzioni digitali per aziende, Pubbliche Amministrazioni e Istituti finanziari, sfruttando le tecnologie di sviluppo Open Source più avanzate.

SMC è Liferay DXP Cloud e Liferay Commerce Specialized Partner, vincitrice di numerosi riconoscimenti: Innovation Partner of the Year 2018, Worldwide Partner of the Year 2019, EMEA Partner of the Year 2018-2019, e Overall Sales Partner of the Year 2020

Una partnership vincente che ha dato vita, fino ad oggi, a più di 350 progetti e coinvolto più di 100 professionisti certificati.

CHI è LIFERAY?

Liferay supporta le aziende a risolvere le sfide digitali grazie a portali self service, commerce, digital workplace (intranet moderne) e sistemi di integrazione. La nostra piattaforma è open source, caratteristica

che la rende più affidabile, innovativa e sicura. Il nostro impegno è volto a lasciare un segno positivo attraverso la nostra attività e tecnologia. Migliaia di aziende attive in numerosi settori, tra cui quello finanziario, sanitario, pubblico, assicurativo, retail, manifatturiero, si sono affidate a Liferay. Liferay. One Platform. Endless Solutions. Visitaci sul sito www.liferay.com