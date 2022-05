Differenza tra scommesse live e scommesse pre-match: come funziona?

Con il successo delle scommesse live sui siti di betting legali, i giocatori stanno cambiando progressivamente la loro modalità di gioco. La scommessa dal vivo riscuote un successo sempre maggiore. Chiunque sia iscritto a un portale di gioco, infatti, ha la possibilità di scommettere prima della partita o durante la partita. Oltre alle classiche scommesse pre-match che si piazzano prima del fischio d’inizio, infatti i siti scommesse consentono di puntare ad evento iniziato. A partita in corso si potrà continuare a giocare, con le quote che vengono aggiornate continuamente sulla base di ciò che avviene sul campo di gioco.

Ogni sito scommesse live ha al lavoro esperti in statistica che seguono minuto dopo minuto le diverse gare e aggiornano le quote. Il miglior sito scommesse live, può offrire anche la possibilità del cashout, che come vedremo è un’altra chance conveniente da sfruttare sempre in tempo reale.

Scommesse live e pre-partita: differenze principali

La maggiore differenza tra le scommesse live e le scommesse pre-partita o pre-match ha a che fare con le quote. Nelle scommesse live le quote sono in continua evoluzione, possono salire o scendere a seconda di ciò che si verifica in campo. Anche nelle scommesse pre-partita si verificano cambiamenti di quote, ma grossomodo questi non hanno una frequenza molto elevata. Infatti i mercati delle scommesse possono mutare le quote prima di una partita, ma questi cambiamenti non sono paragonabili a ciò che avviene in real time. Non a caso quelle pre-match vengono definite anche scommesse a quota fissa.

Nelle scommesse live le quote possono cambiare dopo ogni singola giocata e osservandone le evoluzioni è possibile piazzare giocate anche più convenienti rispetto a quelle tradizionali. I migliori siti scommesse live mettono a disposizione dei giocatori diversi strumenti per interpretare l’andamento della gara. Il principale è la diretta streaming degli eventi, che possono essere seguiti gratuitamente sul portale di gioco, anche da smartphone. Inoltre per ogni gara c’è un livescore aggiornato di continuo, che riporta dati, grafici e schemi su tutto ciò che avviene sul campo, minuto dopo minuto.

I vantaggi delle scommesse live

Senza dubbio le scommesse live presentano una bella serie di vantaggi. Grazie alla possibilità della diretta streaming e ai dati di gioco infatti permettono di sfruttare intuizioni e sensazioni personali a proprio vantaggio. Ci sono cose che solo un osservatore umano può percepire e che possono surclassare modelli matematici e i calcoli utilizzati dai bookmaker.

Uno dei vantaggi principali delle scommesse live sono le scommesse di copertura. Infatti con questo strumento si ha la possibilità di trasformare una scommessa perdente in una vincente a metà partita. D’altro canto le puntate live non sono una garanzia, infatti di contro c’è il rischio di trasformare una scommessa perdente in una perdita maggiore. Con le scommesse live infatti tutto avviene rapidamente e può essere facile lasciarsi trasportare dalle quote, oppure prendere decisioni istintive e irrazionali per recuperare le perdite.

Senza parlare del problema delle scommesse compulsive. Il live betting genera un alto tasso di adrenalina: si tratta di giocate più frenetiche, che possono anche portare a più errori se si tende a scommettere in base alle emozioni. Va da sé che ci riesce a gestire il gioco in modo equilibrato con un chiaro sistema di gestione del budget, sarà in grado di sfruttare sia le scommesse pre-partita che quelle live. Ovviamente il riferimento è solo ai siti di betting legali con regolare licenza che mettono al riparo sia da rischi del web, sia da quelli della dipendenza da gioco.

Il cashout, un’altra chance per le scommesse live

Alcuni tra i migliori siti scommesse live offrono anche l’opportunità del cashout. Anche questa possibilità riguarda gli eventi in corso, infatti consente al giocatore di ritirare la propria scommesse prima della fine di un evento.

Nel mondo del calcio e anche in altri sport, sono tantissime le partite che si decidono negli ultimi minuti di gioco e spesso anche nel corso dei tempi di recupero. Questo fa sì che una scommessa a quota fissa possa essere persa negli ultimi minuti di gioco. Approfittando del cashout si monetizza un vantaggio acquisito, accontentandosi però di una vincita minore rispetto a quella prevista dalle quote al momento in cui è stata piazzata la giocata.

Tutte queste opportunità sono proposte dai siti di betting online e possono essere gestite comodamente, in tempo reale, da smartphone e tablet. Le nuove tecnologie, in continua evoluzione, consentono di avere sempre più strumenti per il gioco a distanza. L’accesso continuo dai propri dispositivi ai siti di gioco infatti permette di stare sempre sul pezzo e aggiustare le proprie giocate in corso d’opera. Cosa molto complicata nelle classiche agenzie di scommesse.