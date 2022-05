Dell Technologies e Snowflake semplificano l’accesso ai dati e accelerano gli insight

Durante il Dell Technologies World di Las Vegas Dell Technologies ha annunciato che collaborerà con la Data Cloud company Snowflake per connettere i dati residenti sullo storage enterprise Dell con Snowflake Data Cloud. Questa collaborazione, assoluta novità nel settore, permetterà ai clienti di operare con maggiore flessibilità negli ambienti multi-cloud, di rispettare i requisiti legati alla sovranità dei dati e ottenere facilmente insight dai dati.

I clienti di Dell e di Snowflake potranno utilizzare i dati on-prem residenti su storage a oggetti Dell con Snowflake Data Cloud mantenendo i dati localmente o copiandoli su cloud pubblici. Le due società effettueranno le necessarie integrazioni di prodotto e attività go-to-market congiunte nella seconda metà del 2022.

“In qualità di leader nel data storage, Dell Technologies fornisce ai clienti gli strumenti necessari per estrarre insight dai loro dati ovunque questi risiedano”, ha dichiarato Jeff Boudreau, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Grazie a questa collaborazione tra sistemi storage on-prem e Snowflake Data Cloud siamo in grado di ampliare l’ecosistema dei provider SaaS di Dell per ottenere insight sia on-prem sia nei cloud pubblici”.

“La mission di Snowflake è quella di consentire alle aziende di mobilitare i dati permettendo loro di eliminare la frammentazione e i silos, riunendo cloud applicativi e infrastrutturali in un unico sistema, aperto e accessibile ”, ha commentato Christian Kleinerman, senior vice president of product di Snowflake. “La collaborazione con Dell permetterà alle aziende di ottenere più valore dai loro dati on-prem facendo leva sulle performance e sulla semplicità della piattaforma Snowflake e sulle potenti capacità di collaborazione offerte da Snowflake Data Cloud”.