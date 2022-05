Gli sviluppatori si danno appuntamento a Liferay Boot Camp

Si terrà l’11 maggio, in versione totalmente digitale, la decima edizione del Liferay Boot Camp, l’evento internazionale organizzato da SMC, Platinum Partner di Liferay, e dedicato alla Community mondiale di sviluppatori Liferay.

Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno l’occasione di scoprire nuove soluzioni, condividere esperienze e apprendere le più recenti best practice di una delle piattaforme Open Source più utilizzate al mondo.

Numerosi le discussioni e gli approfondimenti forniti durante questa nuova edizione. Marco Leo, Vice President of Product and Technology Innovation di Liferay racconterà le strategie dell’azienda americana a supporto delle organizzazioni che intendono avviare un processo di trasformazione digitale.

Inoltre sono previsti gli interventi di ospiti internazionali, tra cui Bert Moons, Solution Engineer in Rocket.Chat, e Floris Van Geel, Head of Community di Rocket.Chat che presenteranno l’innovativa piattaforma di comunicazione Open Source Rocket.Chat che permette agli utenti di comunicare in tempo reale in modo sicuro su web, desktop o mobile.

La giornata, inoltre, vedrà alternarsi speech tecnici e di business su nuovi temi come l’integrazione con strumenti di Marketing Automation e di Enterprise Collaboration e le potenzialità del Low Coding nella costruzione di siti web e portali, nonché interventi su tematiche quali Data Security e Commerce e storie di successo legate mondo Liferay.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Fabio Pezzutto, Research Development Technical Manager di SMC: «Essere giunti alla decima edizione del Liferay Boot Camp è per noi motivo di grande orgoglio e conferma del rapporto di mutua fiducia e sinergia che caratterizza da oltre dieci anni la partnership con Liferay. Quest’evento ci offre la possibilità di fortificare ulteriormente la Community, stimolare lo scambio e rendere davvero concreta la visione Open che accomuna le nostre due realtà. Una giornata attesa ogni anno dai nostri speaker e partecipanti, imperdibile per chi non ha avuto ancora occasione di partecipare».

Non a caso, per Andrea Diazzi, Director Channel Sales Liferay EMEA: «Il Liferay Boot Camp organizzato da SMC è un punto di riferimento per la comunità di Liferay, un tavolo tecnico ricco di appuntamenti. Siamo grati a SMC per questa importante iniziativa di “evangelizzazione” della nostra tecnologia».

La partecipazione alla decima edizione del Liferay Boot Camp è gratuita previa registrazione QUI

