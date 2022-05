Var Group e Google Cloud per la digitalizzazione delle imprese

Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, ha siglato una partnership con Google Cloud inerente le tematiche del Cloud, del Digital Workspace e del Mobile a supporto della crescita del business delle aziende.

Var Group avrà come obiettivo facilitare il percorso di digitalizzazione delle imprese, trasferendo tutte le tecnologie e le competenze necessari in tre ambiti dell’innovazione così strategici per la crescita della nostra economia.

Grazie a questa collaborazione, l’eccellenza tecnologica di Google Cloud sarà trasferita alle imprese di tutto il territorio italiano con soluzioni e servizi ad hoc, sviluppati grazie alle competenze del team toscano per sostenere la competitività delle Made in Italy anche fuori dai confini nazionali.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Francesca Moriani, CEO di Var Group Spa: «Eccellenza tecnologica e profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, sono gli elementi vincenti di questa collaborazione. Con le soluzioni Google Cloud continueremo a incrementare i servizi per la crescita e la digitalizzazione delle aziende».

Per Fabio Fregi, Country Manager Italy di Google Cloud: «Var Group è un attore fondamentale della catena del valore HiTech per le imprese di ogni dimensione, dalle PMI alle Enterprise. Con questa collaborazione strategica pensiamo di aggiungere ad asset infrastrutturali differenzianti come le Google Cloud Region italiane che verranno presentate ufficialmente nei prossimi mesi, l’accelerazione del trasferimento della competenza digitali innovative che Var Group può contribuire a portare nelle aziende. Le competenze sono chiaramente il fattore critico di successo per le imprese che seguiranno il percorso di innovazione e adozione digitale e del Cloud».