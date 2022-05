Netalia diventa PMI innovativa per il suo impegno per la digitalizzazione del Paese

Netalia, il Public Cloud Provider italiano, annuncia l’iscrizione nel registro delle PMI innovative, confermando il proprio ruolo cardine nella trasformazione digitale e nella conseguente crescita del Paese.

In un’era contraddistinta dall’imprevedibilità dei mercati e del contesto macroeconomico, la trasformazione digitale è un percorso irrinunciabile per qualsiasi organizzazione che intenda costruire il proprio vantaggio competitivo su agilità e resilienza. Il cloud, con la sua sicurezza, la scalabilità e il modello di costo flessibile e payperuse, è l’abilitatore per eccellenza.

Netalia partecipa al mercato del Cloud da oltre 10 anni portando un modello totalmente italiano che oggi più che mai coincide con il concetto di tutela del dato e prossimità a supporto della crescita del nostro Paese. La costruzione di un Cloud Nazionale, base della sovranità digitale, permette a Netalia di allontanarsi dalla rivendita di tecnologia trasformandola nell’abilitatore di nuovi modelli e processi. In questo modo si realizza un progetto di pura innovazione che non ha lo scopo di soddisfare una domanda di mercato ma di tracciare un percorso di crescita in cui sono messi a fattor comune infrastrutture, competenze, aziende e strategia per il nostro Paese.

“Questo sforzo richiede un costante impegno da parte nostra”, afferma Michele Zunino, AD di Netalia. “Premia il lavoro di ognuno di noi, tracciando una strada di crescita che passa dal rafforzamento del legame con i nostri Clienti e partner e da risultati finanziari che siamo felici di raccogliere per nuovi e importanti progetti legati all’innovazione. Un percorso che non si esaurisce mai e al quale partecipiamo con orgoglio”.

Alla luce degli ottimi risultati del 2021, l’azienda conferma la volontà di partecipare nel prossimo futuro a ulteriori progetti a sostegno della digitalizzazione e alla crescita economica del Paese.

Netalia opera sulla frontiera tecnologica delle soluzioni Cloud, partecipa a numerosi progetti verticali e si impegna a migliorare costantemente la propria offerta, sia a livello infrastrutturale che di servizi. Il cloud provider è quindi un’azienda in costante evoluzione. Il riconoscimento di PMI innovativa non deriva unicamente dalla mission aziendale e dal suo legame indissolubile con l’innovazione, ma anche dal costante investimento in ricerca e nella formazione delle persone, dal continuo incremento delle loro competenze e dal miglioramento dei servizi finalizzato ad accelerare la transizione di imprese e istituzioni.