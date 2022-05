Archiva Group cresce in tutti i sensi

Archiva Group, punto di riferimento per i propri clienti da oltre 25 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in trasformazione digitale e reingegnerizzazione dei processi aziendali, si conferma una realtà in forte sviluppo e annuncia un piano di crescita che prevede, nel 2022, anche un aumento di organico.

Il Gruppo, che oggi conta circa 300 collaboratori, sta affrontando un percorso di crescita internazionale grazie a un business florido, supportato da politiche di welfare e da una gestione delle risorse umane in grado di valorizzare la persona come principale patrimonio dell’organizzazione.

Negli ultimi tre anni il numero dei dipendenti è aumentato di oltre il 15%, parallelamente all’acquisizione di nuove società e all’erogazione di nuovi servizi. Grazie anche alle convenzioni stipulate con l’Università di Verona e con diversi Poli Universitari in Lombardia, Archiva Group inserisce continuamente nuovi talenti nell’organico, confermando un’età media di appena 37 anni.

In quest’ottica di sviluppo, il gruppo, oltre a incrementare progressivamente il numero di assunzioni, punta anche alla formazione continua delle risorse, promuovendo annualmente un piano formativo e di sviluppo delle competenze su misura per ogni collaboratore.

Attraverso l’incrocio degli obiettivi strategici, l’analisi delle prestazioni e del potenziale, colloqui individuali e analisi delle competenze, Archiva Group sviluppa piani di crescita personalizzati che esaltano le qualità del singolo in armonia con le strategie del gruppo. Sono previste inoltre, attività annuali di team building che generano coesione, avvicinando le persone e facilitando la comunicazione anche tra i diversi reparti.

Il primo giorno di lavoro viene fornito a ogni nuovo collega un “Welcome Kit”, affinché possa sentirsi sin da subito parte integrante del team. Contestualmente, inizia anche un piano di onboarding personalizzato, volto ad agevolare l’inserimento e la conoscenza sia dei processi aziendali sia dei colleghi dei diversi dipartimenti.

In Archiva vige sia una politica di Flex Time, per garantire maggiore flessibilità oraria, che una politica di home working, così che i collaboratori che ne hanno accesso, possano avere un maggior bilanciamento in termini di work life balance. Per valorizzare inoltre l’esperienza in ufficio, oltre ad aver predisposto delle aree ristoro e relax, sono a disposizione gratuitamente per tutti i collaboratori acqua, caffè, frutta fresca e yogurt.

Nell’ottica di promozione di una cultura del benessere, Archiva offre un servizio di teleassistenza medica disponibile 24/7 per consulenze telefoniche e prescrizione di farmaci per ogni collaboratore e due familiari a scelta. Tutti i collaboratori della sede centrale godono inoltre di un abbonamento annuale gratuito in palestra, l’obiettivo è quello di estendere il benefit anche alle altre sedi.

Per poter intraprendere azioni di miglioramento mirate alle necessità dei suoi collaborati, Archiva presenta ciclicamente dei questionari anonimi sia sul clima aziendale, sia sulla valutazione del management, affinché si possa costruire sempre di più una cultura basata sul feedback reciproco.

L’attenzione di Archiva per i suoi collaboratori e la loro importanza per la crescita aziendale è tangibile anche sui canali social. L’azienda crea infatti dei post dedicati in cui i dipendenti possono raccontare la propria esperienza in azienda e il percorso di crescita interno.

Archiva segue già delle linee guida inclusive che favoriscono anche la diversity, nell’immediato futuro è in programma la formalizzazione di queste politiche per renderle parte integrante della propria Corporate Governance.