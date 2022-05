Industria energivora più sostenibile con BT e QiO

BT ha annunciato una nuova soluzione basata su intelligenza artificiale per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità ottimizzando l’uso dell’energia nelle proprie unità produttive.

Il lancio rientra fra gli impegni presi dal Gruppo con il proprio Manifesto, che punta ad supportare i clienti nel ridurre le emissioni di 60 milioni di tonnellate di diossido di carbonio entro il 2030.

La soluzione, alimentata dalla tecnologia AI di Foresight Optima di QiO Technologies, combina le più recenti tecnologie di apprendimento automatico con i dispositivi BT Edge Compute. I clienti possono inoltre beneficiare delle più ampie competenze di BT nelle digital industries, tra cui IoT, cloud e secure connettivity, in un’unica soluzione gestita.

La nuova soluzione è in grado di riunire in tempo reale i dati provenienti dai sensori IoT, dalle impostazioni di controllo dei macchinari, dai database, dai dati esterni e dalle fonti energetiche per identificare le variabili che possono essere ottimizzate per ridurre il consumo di energia e contribuire a migliorare la qualità, la produttività e altri fattori rilevanti.

Il risultante indice di efficienza energetica (EEI) esamina le configurazioni precedenti del processo e le confronta per vedere quali siano più efficienti dal punto di vista energetico e perché. Può anche confrontare siti e apparecchiature per cercare le migliori prassi.

La soluzione è ospitata su un dispositivo BT Edge Compute, che garantisce l’elaborazione sicura dei dati da parte dell’IA in prossimità al luogo in cui vengono creati. BT connette in modo sicuro il dispositivo a tutti i sistemi, l’hardware e gli asset pertinenti per fornire una visibilità totale del processo da misurare. Le opzioni di connettività includono il 5G privato.

L’intelligenza artificiale di QiO è stata implementata con successo in un’ampia gamma di settori industriali, tra cui quello del vetro, dell’acciaio, del cemento e dell’automotive, garantendo risparmi energetici tra il 5 e il 15%. Ad esempio, l’implementazione di QIO presso un importante produttore di vetro ha ridotto il consumo di energia del 6% e le emissioni di carbonio di 21.600 tonnellate.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hriday Ravindranath, Chief Product & Digital Officer, Global, BT: «Ritengo che abbiamo un compito molto importante da svolgere nell’affrontare la crisi climatica. Collaborando con i clienti, possiamo aiutarli ad arrivare a zero emissioni di carbonio. I dati sono fondamentali. Troppe organizzazioni raccolgono ancora manualmente i dati sulle emissioni di carbonio, rendendo difficile la rendicontazione e limitandone l’utilità per migliorare le operazioni. La nostra soluzione raccoglie i dati in modo sicuro e, utilizzando l’intelligenza artificiale di QiO, suggerisce le fasi per ottimizzare i processi. Inoltre, i clienti possono utilizzare questi dati per fare un report standardi delle loro prestazioni. È un esempio di come stiamo rispettando gli impegni del nostro Manifesto e la nostra vision Connecting for Good».

Per Rick Haythornthwaite, Presidente e co-fondatore di QiO Technologies: «La nostra partnership con BT offrirà i vantaggi di QiO Foresight Optima all’industria pesante e ad alta intensità energetica per aiutare a raggiungere la sostenibilità e gli obiettivi di emissioni zero. Insieme alla conoscenza del settore e all’esperienza nella connettività di BT, possiamo accelerare la fornitura di efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di carbonio e i risparmi sui costi per le organizzazioni a livello globale».