SentinelOne è protagonista nella prima edizione del MITRE Engenuity ATT&CK Deception Evaluation

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, comunica di aver ottenuto il punteggio più alto nella prima valutazione del MITRE Engenuity ATT&CK Deception (SCOPRI DI PIU’ QUI). Come primo e unico vendor XDR a partecipare al test, SentinelOne aiuta le imprese a ridurre il rischio su tutte le superfici di attacco di dispositivi, cloud e delle identità e gli sono state riconosciute le capacità di difendere da attacchi sofisticati basati sulle identità e dalle minacce interne.

La prima valutazione del MITRE ATT&CK Deception ha testato le potenzialità dei fornitori di proteggersi dal gruppo di minacce APT29 e, la piattaforma Singularity XDR di SentinelOne, è stata premiata per la soluzione Hologram Deception e per le caratteristiche di:

Protezione in tempo reale contro la compromissione di Active Directory : ogni volta che gli avversari tentano di accedere ad Active Directory (AD), SentinelOne protegge dal furto con tecniche di evasione e credenziali esca;

: ogni volta che gli avversari tentano di accedere ad Active Directory (AD), SentinelOne protegge dal furto con tecniche di evasione e credenziali esca; Proteggere le risorse critiche : SentinelOne utilizza l’occultamento dei dati per trarre in inganno gli hacker, mantenendo al sicuro le informazioni su file e account attraverso identità, dati, endpoint, cloud e IoT, per prevenire il furto e la distruzione dei dati;

: SentinelOne utilizza l’occultamento dei dati per trarre in inganno gli hacker, mantenendo al sicuro le informazioni su file e account attraverso identità, dati, endpoint, cloud e IoT, per prevenire il furto e la distruzione dei dati; Blocco dei lateral movement e dell’escalation dei privilegi: SentinelOne ha bloccato l’uso delle tecniche di attacco Golden Ticket e Silver Ticket, impedendo agli hacker di accedere agli endpoint della rete;

SentinelOne ha bloccato l’uso delle tecniche di attacco Golden Ticket e Silver Ticket, impedendo agli hacker di accedere agli endpoint della rete; Ottimizzare la comprensione del comportamento degli hacker: andando oltre il rilevamento e la risposta, SentinelOne ha fornito una visione dettagliata del comportamento dei cyber criminali, comprese le informazioni TTP e analisi forensi di attacco comprovate e ad alta affidabilità.

“Poiché i cyber criminali continuano a eludere i controlli di sicurezza, le aziende hanno bisogno di soluzioni XDR moderne che proteggano dalle minacce in ogni fase del ciclo di vita degli attacchi” ha dichiarato Raj Rajamani, Chief Product Officer di SentinelOne “SentinelOne è il primo fornitore XDR a includere in modo nativo funzionalità per le identità e l’inganno. I risultati ottenuti nella prima edizione del MITRE ATT&CK Deception Evaluation confermano l’impegno di SentinelOne a spingersi oltre i confini della tecnologia autonoma, aiutando le aziende a proteggersi dagli attacchi basati sulle identità”

SentinelOne è stata una delle prime aziende di cybersecurity a correlare gli avvisi di prodotto con il framework MITRE ATT&CK, ad abbracciare la MITRE ATT&CK Endpoint Protection Product Evaluation e a incorporare il framework MITRE ATT&CK come nuovo standard di threat hunting. In qualità di leader nelle valutazioni MITRE Enterprise ATT&CK per il terzo anno consecutivo e di leader nel primo MITRE ATT&CK Deception Evaluation, SentinelOne continua a impegnarsi per supportare le organizzazioni attraverso il framework MITRE.