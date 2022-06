Konica Minolta modernizza il field service management con IFS Cloud

Konica Minolta ha annunciato che implementerà il software IFS di Field Service Management per modernizzare la sua attività di assistenza sul campo.

Konica Minolta serve circa due milioni di clienti in 150 paesi. In qualità di fornitore di servizi digitali per l’ufficio, stampanti professionali per uso commerciale e industriale, sistemi ottici per uso industriale, la società ha una attività di assistenza clienti molto estesa e conta 3.250 dipendenti.

Grazie alla soluzione IFS, Konica Minolta passerà a un modello di manutenzione predittiva che consentirà una pianificazione più efficiente del personale di assistenza sul campo nelle dieci società operative nazionali che hanno sede in Europa. IFS Cloud assicurerà anche una maggiore operatività delle macchine e ridurrà le richieste di intervento migliorando l’esperienza cliente.

Come parte dell’obiettivo aziendale ‘Next Generation Field Service Management’, la cui realizzazione è prevista per fine 2023, l’ottimizzazione della programmazione e pianificazione basata sull’IA consentirà ai dipendenti di allineare i programmi e ottimizzare e impiegare le risorse in tempo reale, per assegnare automaticamente gli ordini di lavoro.

Inoltre, la valutazione proattiva dei dati generati dall’IoT, per esempio con le stampanti industriali e i sistemi di diagnostica per immagini in campo medicale, è ancora un’altra applicazione supportata dalla soluzione IFS. Questa funzionalità permette ai tecnici di assistenza di prevedere quali difetti possono essere imminenti o se occorre procedere a una manutenzione non programmata.

L’uso della tecnologia mobile può rappresentare un vantaggio competitivo nel settore dell’assistenza sul campo, poiché l’accesso in qualsiasi momento a tutti i dati necessari è essenziale per garantire il buon esito del servizio di assistenza. Le funzionalità di Field Service Management di IFS Cloud garantiscono la stessa esperienza utente su iOS, Android o Windows, significa quindi che il personale può verificare la disponibilità dei pezzi di ricambio a partire dallo smartphone o dal tablet e creare le fatture e i preventivi direttamente presso la sede del cliente. Questo aumenta non solo l’efficienza del servizio di assistenza, ma fornisce anche veri Moments of Service.

IFS Cloud sostituirà l’installazione ClickSoftware di Konica Minolta e si integrerà perfettamente con le applicazioni aziendali esistenti. Konica Minolta utilizza SAP per alcune attività, che avrà un’integrazione bidirezionale con la soluzione IFS.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Glenn Arnesen, Presidente North & Central Europe di IFS: «Siamo orgogliosi che una società rinomata come Konica Minolta voglia modernizzare il field service management con IFS Cloud. La nostra soluzione supporta la società con servizi relativi all’installazione di sistemi e dispositivi».

Per Ged Cranny, Senior Consultant di Konica Minolta: «Grazie alla soluzione IFS possiamo realizzare la nostra vision di Next Gen Field Service Management. Gli sviluppi del primo progetto pilota in Belgio e nei Paesi Bassi, che vede coinvolti circa 130 dipendenti, sono molto promettenti. Con la prossima fase estenderemo la nuova soluzione a circa 1.000 operatori del field service in dieci società operative nazionali in Europa. In IFS abbiamo trovato un partner che ci assicura un supporto eccellente per offrire ai nostri clienti un servizio ancora migliore e affiancarli nel loro percorso di digitalizzazione».