Processi produttivi innovativi: SAP premia Arpa Industriale

Arpa Industriale, realtà di Bra specializzata nella produzione di laminati di alta qualità, si è aggiudicata il premio SAP Innovation Awards 2022 nella categoria Social Catalyst per lo stabilimento di nuova generazione FENIX.

I SAP Innovation Awards premiano e celebrano i risultati di aziende e manager lungimiranti che hanno sfruttato le potenzialità delle più recenti soluzioni e tecnologie SAP per rivoluzionare l’industria e il mercato, aiutare il mondo a funzionare meglio e migliorare la vita delle persone.​ Per l’edizione del 2022, il riconoscimento globale è stato conferito da una giuria SAP e da leader di pensiero e di comunità che hanno selezionato i 25 vincitori tra centinaia di storie ispiranti di innovazione. Arpa Industriale è stata l’unica azienda italiana a livello internazionale ad essere entrata nel novero dei vincitori.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Norberto Delendati, CIO di Arpa Industriale: «Questo premio globale è un riconoscimento del lavoro del nostro team che, seppur piccolo, ha contribuito a creare un processo produttivo innovativo. Siamo entusiasti di esserne i destinatari».

Il sito FENIX, realtà produttiva all’avanguardia, è stato costruito da zero con l’obiettivo di realizzare una nuova linea di produzione completamente dedicata agli innovativi materiali studiati per l’interior design realizzati dall’azienda. Arpa Industriale ha implementato la combinazione di soluzioni avanzate SAP (come SAP Manufacturing Execution e SAP Analytics Cloud) e SAP Business Technology Platform per ottenere informazioni in tempo reale e analisi predittive in fabbrica. Inoltre, le applicazioni SAP Manufacturing automatizzano la produzione e le operazioni vengono ottimizzate attraverso la raccolta e l’analisi dei dati. Con le tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, la fabbrica migliora costantemente le sue prestazioni e la sua sostenibilità.

Per Stefano Rossetti, direttore di produzione di Arpa Industriale e capoprogetto della nuova fabbrica FENIX: «Grazie alle best practice e alle funzionalità di automazione intelligente integrate nel funzionamento della fabbrica che utilizzano le soluzioni di produzione e supply chain di SAP, la visione di Arpa Industriale di un modello riproducibile per l’eccellenza operativa e la sostenibilità dell’Industria 4.0 è diventata realtà. Utilizzando dashboard, analisi predittive e automazione integrata nelle soluzioni SAP, possiamo identificare le best practice e insegnarle alle macchine, ai sistemi e agli operatori della fabbrica».

Unificando le sue operazioni globali attraverso la trasformazione digitale del processo produttivo di FENIX, Arpa Industriale è riuscita a ridurre dell’80% il consumo di energia e acqua, a ridurre quasi a zero gli scarti utilizzando algoritmi di apprendimento automatico delle best practice, a migliorare di oltre sei volte la produttività, e a ottenere risparmi sui costi pari a 750.000 euro.

Come concluso da Giacomo Coppi, Head of Digital Supply Chain and Manufacturing, SAP Italia e Grecia: «Arpa Industriale è un perfetto esempio di come la tecnologia utilizzata nel suo pieno potenziale permetta di raggiungere risultati d’eccellenza, riconosciuti oggi a livello globale anche dai SAP Innovation Award. Oltre 60 anni di investimenti nella ricerca e un impegno nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia in ottica Industry 4.0 hanno aiutato l’azienda a raggiungere una reputazione globale di primissimo livello, che premia un design italiano innovativo e una qualità dei prodotti unica e riconosciuta sul mercato nazionale e internazionale».