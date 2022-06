Gruppo Project accelera su Microsoft

Gruppo Project ha annunciato il rafforzamento delle attività e del business targato Microsoft per offrire ai clienti un’esperienza straordinaria nella proposizione, nell’implementazione e nella gestione di soluzioni hardware, software e cloud dell’azienda, attraverso una BU dedicata.

Fra le iniziative volte al consolidamento delle attività rientra anche la recente nomina di Raul Sanz de Arcos come Microsoft Business Unit Manager. Sanz, entrato nel Gruppo a marzo di 2022, ha assunto la responsabilità di tutto il business legato a Microsoft, con l’obiettivo di consolidare la partnership, sviluppare nuove attività congiunte e raggiungere i clienti in modo più strutturato. Sanz arriva da esperienze consolidate nazionali e internazionali, in cui è stato Customer Success Account Manager e Solutions Specialist Microsoft 365 e porta in azienda una conoscenza ventennale nell’IT e, in particolare, una profonda familiarità con le tecnologie Microsoft.

Sanz lavorerà con il suo team per contribuire al posizionamento del Gruppo sul mercato, espandere la rete di contatti, realizzare la crescita dell’organizzazione, identificare nuove opportunità di business e consolidare le relazioni con i clienti, creando un portafoglio di prodotti e soluzioni dell’ecosistema Microsoft in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in un mercato in profonda e veloce trasformazione.

Focus sulle PMI per la nuova BU dedicata

La Business Unit dedicata ai prodotti e alle soluzioni Microsoft si focalizza sul segmento Piccole e Media Imprese, con l’obiettivo, nel medio termine, di espandersi anche al segmento Enterprise. Le soluzioni su cui si concentra sono prevalentemente quelle legate al mondo della sicurezza, all’integrazione della fonia e ad Azure. Con le sette sedi in Italia, Gruppo Project è in grado di offrire la consulenza, l’implementazione e la delivery dei prodotti Microsoft a clienti su tutto il territorio italiano, a tutti i segmenti di mercato.

In questi ambiti, Gruppo Project ha sviluppato negli anni una forte competenza e ha ottenuto le Advanced Specialization, le certificazioni che Microsoft conferisce ai Partner che dimostrano di possedere la conoscenza approfondita delle tematiche e che registrano performance adeguate garantendo la delivery dei progetti. Gruppo Project ha già ottenuto lo status di “Advanced Specialization” per il programma “Calling for Microsoft Teams” e ha in programma di conseguire ulteriori specializzazioni in ambito security e modern workplace. Inoltre, Gruppo Project è in grado di fornire ai clienti una competenza anche lato device, con una focalizzazione sul modern workplace, offrendo i dispositivi evoluti come i Microsoft Surface Hub.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Raul Sanz de Arcos, Microsoft Business Unit Manager di Gruppo Project: «Siamo impegnati per lo sviluppo di attività e iniziative volte a rafforzare la nostra presenza sul mercato. Grazie a questo lavoro, riteniamo di essere in una posizione eccellente per rispondere alle richieste dei clienti: con la nostra proposizione, infatti, riusciamo a coprire tutto il ciclo di vendita, dalla prevendita, alla transazione, con un’esperienza anche sulla contrattualistica e il licensing, dal disegno dell’architettura, fino all’implementazione, occupandoci anche del supporto e dell’help desk. Questo approccio ci differenzia sul mercato, anche per il fatto che lo facciamo interamente con risorse interne al Gruppo».

A giugno un ricco calendario di eventi online e in presenza

Accanto allo sviluppo della Business Unit, Gruppo Project ha in programma una serie di iniziative di marketing ed eventi rivolte al mercato che avranno inizio nel mese di giugno e che proseguiranno durante l’anno. Fra queste, il roadshow “Microsoft 365 Acceleration Day”, un workshop gratuito pensato per aiutare le aziende a scoprire come Microsoft 365 può aiutarle a migliorare la comunicazione, la sicurezza, a semplificare la gestione dell’IT e ottimizzarne i costi. La prima tappa del roadshow è in programma presso l’HQ di Stezzano (Bergamo) il 9 giugno, mentre la seconda tappa si terrà a Modena, presso l’Acetaia Giusti, il 23 giugno.

Sono inoltre in programma due webinar, sempre nel mese di giugno: il 7 il webinar dal titolo Accelera le transazioni commerciali con la firma digitale: Adobe Sign e Microsoft 365 rendono tutto più semplice, insieme al Partner Tech Data, per scoprire come usare le integrazioni di Adobe Sign per Microsoft per svolgere il proprio lavoro più velocemente e ottenere un’esperienza migliore senza dover passare da un’app all’altra. Il 28 giugno è in programma il webinar Microsoft Teams Phone per scoprire tutte le nuove funzionalità di Microsoft Teams e come integrarlo con il centralino telefonico aziendale.