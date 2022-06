Gli esperti di Analytics sono al TIBCO Analytics Forum

TIBCO Software è di nuovo alla ribalta con il suo TIBCO Analytics Forum (TAF), aperto ieri in forma completamente digitale, e che si concluderà domani, mercoledì 15 giugno.

Con il tema: “Analytics nel tempo e nello spazio”, l’evento sta offrendo contenuti di valore forniti da esperti del settore, i top manager TIBCO, clienti e partner, che stanno trattando i temi più caldi e le tecnologie più recenti che stanno trasformando il panorama delle analytics e del data management.

TAF 2022 offre una piattaforma perfetta per i leader di business, gli analisti, i data scientist, gli sviluppatori, i partner e i clienti, affinché possano informarsi partecipando a lezioni pratiche e esperienze di formazione dal vivo per aiutarli a prendere decisioni migliori attraverso un processo guidato dai dati.

Con sette speaker keynote e 55 speaker nelle sessioni separate sulle tre giornate dell’evento, i partecipanti si stanno costruendo un’agenda su misura per le proprie esigenze di business, ascoltando thought leader di alto livello quali:

Ben Schneiderman , in possesso di sei dottorati onorari e professore universitario emerito-distinto nel Dipartimento di Computer Science, nonché direttore e fondatore del Laboratorio di Interazione Uomo-Computer dell’Università del Maryland. Ben sta presentando il suo lavoro corrente sull’Intelligenza Artificiale (IA) focalizzata sull’uomo (Human-Centered), parlando del suo libro dallo stesso titolo, pubblicato quest’anno dalla Oxford University Press.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michael O’Connell, chief analytics officer di TIBCO: «Le analytics e i dati sono ovunque nel business digitale. I dati che scorrono nel tempo e attraverso lo spazio sono fondamentali per ottenere insight e avviare azioni nel momento giusto e nei luoghi dove occorre. I partecipanti lasceranno queste sessioni con la capacità di prendere possesso dei propri percorsi analitici (analytic journeys) e di sbloccare il potenziale dei propri dati per prendere decisioni più rapide e più smart».