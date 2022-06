AWS scommette sull’Italia

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia entro il 2029.

Secondo quanto dichiarato fin dalle battute iniziali in una nota ufficiale alla stampa da Carlo Giorgi, Managing Director di Amazon Web Services Italy: «I nostri piani di investimento contribuiranno per circa 3,7 miliardi di euro al PIL italiano entro il 2029 grazie anche alla nostra Regione AWS di Milano. L’Italia è un Paese innovativo e stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di organizzazioni che scelgono AWS Cloud per eseguire i propri carichi di lavoro mission-critical e ottenere risparmi sui costi, accelerare l’innovazione e il time-to-market. La Region AWS consente a un numero ancora maggiore di sviluppatori, startup e imprese, nonché a organizzazioni governative, educative e no profit di eseguire le proprie applicazioni e servire gli utenti finali da data center situati in Italia. La tecnologia cloud è al centro del programma di trasformazione digitale del governo italiano, che ha l’obiettivo di reinventare i servizi messi a disposizione dei cittadini».

L’investimento comprende sia le spese in conto capitale che quelle operative per la creazione e il funzionamento della Regione AWS Europa (Milano), comprese tutte le spese di cassa direttamente attribuibili al progetto, come l’importazione di apparecchiature e software altamente specializzati e proprietari, e le spese nazionali per la progettazione e le operazioni. L’investimento nella Regione AWS sosterrà, in media, una stima di 1.155 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) all’anno entro il 2029. Questo investimento sostiene l’occupazione nella catena di approvvigionamento dei data center, come telecomunicazioni, edilizia non residenziale, generazione di elettricità, manutenzione delle strutture e operazioni del data center.

AWS in Italia

La Region AWS Europa (Milano) si aggiunge agli investimenti di Amazon Web Services in Italia. L’azienda ha iniziato a operare nel Paese nel 2012, con il lancio di una AWS Edge location a Milano. Questo è stato seguito dall’apertura di un ufficio AWS nella città meneghina nel 2014 e da un altro a Roma nel 2016, con team significativi e in crescita di account manager, manager dello sviluppo aziendale, rappresentanti del servizio clienti, partner manager, consulenti di servizi professionali, architetti di soluzioni, account manager tecnici e molti altri per aiutare i clienti di tutte le dimensioni nel passaggio al cloud.

Sempre nel 2016, Amazon Web Services ha acquisito la società astigiana NICE Software, fornitore leader di software e servizi per il calcolo tecnico e ad alte prestazioni, con sede in Piemonte. Nel 2017 è stata aperta una edge location a Palermo e nel 2019 è stato lanciato a Milano un endpoint AWS Direct Connect, che aiuta i clienti a stabilire una connessione di rete dedicata dalle loro sedi ad AWS. Successivamente, nel 2019, la società ha lanciato altre due Edge location – una a Milano e una a Roma – e nel 2021 è stato lanciato un secondo endpoint Direct Connect a Milano.