HiSolution espande il NOC e ne affida la gestione a Francesco Gerbelli

HiSolution, centro di competenza italiano che si affianca alle aziende per accelerarne i processi ICT e ottimizzarne sia i valori economici che le performance, ha rispettato quanto anticipato a fine 2021 e ha realizzato l’ampliamento del proprio Network Operation Center aziendale, affidandone la supervisione al manager Francesco Gerbelli.

Il NOC in HiSolution, è stato avviato nel 2006 e integra anche il servizio di Help Desk, ed è costituito da un team di tecnici specializzati in infrastrutture Telco e IT. I tecnici si occupano da remoto e in reperibilità della gestione di problematiche di networking e infrastruttura, offrendo un servizio di assistenza operativo 7 giorni su 7. I servizi rispondono a qualsiasi esigenza del cliente con l’obiettivo di prevenire proattivamente disservizi o problematiche di rete, anticipando le richieste di assistenza tecnica. Supervisione, monitoraggio e gestione della rete LAN, dei server, dei firewall, dei dispositivi di unified communication, delle reti Wi-Fi, completano la gamma delle prestazioni a valore offerte dal NOC.

A coordinare le attività del pool di tecnici è stato incaricato Francesco Gerbelli, Project Manager con uno straordinario background tecnico che è stato nominato da pochi mesi responsabile di reparto.

Con oltre 20 anni d’esperienza come tecnico informatico specializzato in hardware e sistemista in diverse aziende, e una forte expertise in soluzioni VoIP, Gerbelli nel 2019 entra a far parte del team tecnico di HiSolution in qualità di Project Manager & Delivery Specialist per la creazione e la gestione dei progetti di diverse complessità. Le capacità manageriali che lo contraddistinguono lo hanno portato oggi anche ad assumere la carica di Responsabile NOC di HiSolution.

Nella filosofia dell’azienda, il NOC ha tre esigenze cui rispondere in maniera adeguata ovvero il porsi come unico interlocutore per il cliente, lavorare in proattività e assistere il cliente con un servizio di qualità erogato in tempi rapidi.

Per i prossimi due anni HiSolution prevede lo sviluppo di diversi progetti volti sia ad incrementare il livello di competenza di rete grazie a percorsi di formazione e all’interdisciplinarietà tra i colleghi sia al perfezionamento nella customer-care e nella relazione con il cliente, grazie all’implementazione del servizio di monitoraggio proattivo HiTrack, che consente di inviare degli alert preventivi in caso di problematiche e/o guasti sulla rete. È previsto anche un ampliamento dell’offerta con servizi di Chat Box, e di intelligenza artificiale volti al miglioramento del servizio di assistenza. Inoltre, l’azienda è alla continua ricerca di personale specializzato da integrare nel team del reparto.

“Sono particolarmente grato ad HiSolution per il nuovo incarico che mi è stato affidato, un ruolo che mi riempie di orgoglio e mi offre la possibilità di lavorare a stretto contatto con persone altamente specializzate e certificate – è il commento di Francesco Gerbelli. – Sono molti e ambiziosi i progetti che abbiamo in cantiere per il NOC che riteniamo il cuore pulsante delle nostre attività. Proprio per questo siamo alla continua ricerca di profili con una forte expertise tecnica che possano assicurare un valore aggiunto al nostro reparto”.

“Delivery, Help Desk e NOC contribuiscono ad assicurarci ancora maggiori competenze e professionisti di riferimento utili a consolidare ulteriormente la relazione con il nostro cliente. L’Help Desk e NOC sono servizi imprescindibili e hanno il compito di risolvere eventuali problematiche del cliente in proattività, ancor prima che le criticità vengano rilevate. Ecco perché siamo sempre pronti a dare risposte, offrire la massima cura, affiancare il cliente dal design e dal setup del progetto fino al delivery e all’assistenza post vendita” aggiunge Guido Gelli, Delivery Manager di HiSolution.