Colt Group lancia il suo primo Report sulla Sostenibilità

Colt Group ha pubblicato il suo primo Report sulla Sostenibilità, che mostra come l’azienda stia contribuendo a generare un impatto positivo, sia internamente che esternamente, in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) anche attraverso gli ambiziosi obiettivi aziendali.

Lo studio, che segue gli Standards GRI (Global Reporting Initiative) – i più riconosciuti e utilizzati a livello internazionali dalle aziende per produrre report non finanziari – mostra anche gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) a cui Colt Group ha contribuito maggiormente nel 2021.

Il documento sottolinea, inoltre, come l’azienda si assuma la piena responsabilità delle proprie azioni e definisce chiaramente l’obiettivo del gruppo Colt di diventare un leader di mercato nella sostenibilità, guidando un cambiamento positivo nel settore tecnologico attraverso la riduzione delle proprie emissioni e la sensibilizzazione dei propri clienti verso questo tema. Questo piano include l’impegno dell’azienda nella riduzione delle emissioni, secondo i target approvati dal Science-Based Targets Initiative (SBTi) nel 2021.

Oltre agli obiettivi aziendali e tecnologici, il report sottolinea anche l’impegno di Colt Group nei confronti dei propri dipendenti e degli obiettivi I&D (Inclusion and Diversity), sottolineando l’importanza di background diversi e di un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti possono crescere.

Keri Gilder, CEO di Colt, dichiara: “L’impegno verso la sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business, e questo è emerso in modo evidente dal report. Anche se questa è la prima volta che Colt rende pubbliche queste informazioni, la strategia per la riduzione delle emissioni di carbonio, i programmi di I&D e le iniziative di CSR sono da sempre alla base del nostro business”.

“La collaborazione e l’identificazione del nostro impatto lungo l’intera catena del valore sono fattori strategici del nostro approccio alla sostenibilità. Quello che facciamo deve avere un risultato positivo sia per i nostri clienti, che per Colt, motivo per cui continuiamo a impegnarci”, continuato Gilder.

“Il 2021 ha segnato un punto di svolta nel nostro percorso verso la sostenibilità. Insieme ai nostri colleghi in Colt Technology Services promuoviamo attività sostenibili per difendere il nostro pianeta, proteggere i diritti umani e sviluppare un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo per i nostri dipendenti. Tutto questo viene fatto seguendo una condotta aziendale di alto valore morale attraverso rigorose misure di conformità aziendale. Con il nostro programma di sostenibilità stiamo intraprendendo un viaggio entusiasmante. I nostri clienti, partner e fornitori potranno rendersi conto in modo chiaro che lavorare con un fornitore socialmente responsabile, consentirà loro di raggiungere con successo i propri obiettivi di sostenibilità”, aggiunge Colt Niclas Sanfridsson, CEO di Data Center Services.

Per ulteriori informazioni sul Report di Sostenibilità del Gruppo Colt, visitare IL SITO UFFICIALE.