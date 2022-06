OpenText Cloud Editions 22.2 abilita l’Information Advantage

In occasione di OpenText World EMEA, OpenText ha presentato la suite Cloud Editions 22.2 (CE 22.2) caratterizzata da nuove funzionalità e innovazioni che consentono alle aziende di essere agili, reattive e resilienti in un momento in cui le disruption stanno crescendo.

OpenText sta, infatti, supportando e proteggendo le aziende per raggiungere il vantaggio informativo rimanendo intelligenti, connesse e responsabili.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Mark J. Barrenechea, CEO & CTO di OpenText: «Le aziende devono essere preparate alla nuova ondata di disruption. Capire che le informazioni sono esponenziali e cogliere questa opportunità per affrontare questioni più grandi come sostenibilità, talento, conformità, interruzione della supply chain e nuove regole di coinvolgimento dei clienti con un vantaggio informativo è fondamentale. I digital fabric sono alla base di tutto ciò che facciamo in OpenText: Cloud Editions 22.2 offre alle aziende strumenti di information management completi per ottenere efficienza, crescita e scalabilità per promuovere un valore di business duraturo».

Barrenechea ha presentato la versione CE 22.2 ieri, durante il suo keynote di apertura di OpenText World EMEA. Inoltre, sempre in occasione di OTW EMEA, di scena fino a oggi, è in programma un momento di confronto tra Muhi Majzoub, EVP and Chief Product Officer di OpenText, e un cliente storico di OpenText, Carl Zeiss AG, per discutere del percorso di modernizzazione dell’azienda.

Come descritto da Carsten Trapp, Senior Vice President Information Technology in Carl Zeiss AG: «Abbiamo recentemente cominciato a modernizzare i nostri processi con SAP S/4HANA, per questo abbiamo riconosciuto la necessità di migrare in cloud il nostro OpenText Archive Center for SAP Solutions esistente, che ospita oltre 20 anni di dati. Con la transizione a OpenText Core Archive for SAP Solutions, riponiamo la nostra fiducia in OpenText come fornitore di servizi affidabile, che con questa nuova soluzione SaaS ci può aiutare a ridurre gli sforzi e a diventare più efficienti a lungo termine».

L’Information Management fa da ponte tra la customer experience e l’employee experience. Grazie a Cloud Editions 22.2, le aziende possono condividere, gestire e monetizzare i propri dati in modo semplice e sicuro, con l’innovazione alla base del supporto fornito alle organizzazioni per migliorare il coinvolgimento di dipendenti, clienti e partner, consentendo un processo decisionale più rapido che abilita il lavoro moderno.

Cloud Editions 22.2: integrare per superare le aspettative di clienti e dipendenti

Il successo dell’integrazione implica unire strumenti, applicazioni e servizi per supportare il lavoro moderno. Connettere persone, informazioni e processi può migliorare le operation e semplificare i flussi di lavoro, rifocalizzando l’attenzione e consentendo di tornare a lavorare in modo più intelligente (non più difficile). CE 22.2 semplifica la connessione delle informazioni con applicazioni e processi aziendali critici. OpenTextä Core Content migliora ulteriormente l’integrazione con Microsoft Teams rendendolo un repository per il controllo di governance più avanzato, con flussi di lavoro eSignature integrati, spazi di lavoro aziendali basati su modelli precisi, acquisizione e altro ancora, tutto in un’unica potente soluzione SaaS. OpenTextä Extended ECM ora aiuta le aziende a condividere i contenuti tra Microsoft Teams, SAP, Salesforce e Oracle, supportando inoltre linee di business e soluzioni di settore come Engineering, per migliorare la collaborazione, governare meglio i contenuti e creare una vista a 360°.

Per aiutare aziende di qualsiasi dimensione a raggiungere capacità di integrazione di livello enterprise, il nuovo NetSuiteâ Order to Cash Adapter Kit offre funzionalità di integrazione di livello enterprise agli utenti NetSuite di fascia media. In questo modo, le aziende possono integrarsi al meglio con i loro partner commerciali e scambiare facilmente documenti aziendali importanti come ordini, fatture e avvisi di spedizione anticipati (ASN), senza la necessità di competenze in ambito scambio elettronico di dati (EDI): in questo modo, le organizzazioni possono accelerare i flussi e garantire l’ingresso di informazioni tempestive e accurate in NetSuite, oltre a processi digitali a prova di futuro.

Migliorare la produttività e ridurre al minimo il sovraccarico di informazioni

Le aziende sono alla ricerca di un equilibrio tra i vecchi metodi di lavoro e la tecnologia moderna per dare un senso all’affollato panorama in ambito dati. Con CE 22.2, le aziende possono passare al livello successivo dell’information management utilizzando le moderne comunicazioni di Customer Experience Management (CCM/CXM) e le piattaforme per sviluppatori che rafforzano l’efficienza grazie a esperienze on-brand omnicanale personalizzate e basate sui dati.

La combinazione di data source per un preciso targeting della comunicazione è ora disponibile grazie a OpenTextä Exstream + CDP per aiutare a sfruttare meglio i dati proprietari, consentendo livelli di personalizzazione ancora più elevati, migliorando il coinvolgimento dei clienti e i tassi di risposta. OpenTextä Media Management aggiunge un nuovo framework di integrazione, riducendo i tempi di creazione di nuovi connettori fino all’80%, consentendo il tracciamento dei contenuti tramite applicazioni di terze parti e offrendo un nuovo connettore per la distribuzione video senza interruzioni su Vidyard. I servizi Developer API di OpenText sono ora disponibili fuori dall’America del Nord, cosicché tutti gli sviluppatori possano vendere le loro applicazioni agli abbonati ed estendere gli abbonamenti OpenText Core Content utilizzando le API in Europa e all’interno della EU Data Protection Zone.

Le aziende possono utilizzare e monetizzare i dati esistenti per creare funzionalità di machine learning e AI che abilitano nuovi servizi specifici del settore. Il nuovo Customer Lifecycle Information Management for Financial Services combina Extended ECM con TeamSite ed Exstream e si integra in piattaforme CRM chiave come Salesforce. Questo fornisce una visione a 360° del cliente, consentendo ai dipendenti di fornire un servizio di qualità, offrire customer experience ottimizzate, rafforzare la governance e la gestione del rischio, riducendo i costi operativi. Inoltre, il nuovo Asset Track & Trace for Healthcare sfrutta la piattaforma IoT per identificare, localizzare, proteggere e gestire migliaia di dispositivi medici per migliorare l’efficienza operativa, l’assistenza ai pazienti e le esperienze garantendo al tempo stesso conformità e sicurezza.

Creare fiducia in un mondo inaffidabile

L’aumento della volatilità globale è il motivo per cui le aziende alimentano e proteggono i propri dati e sistemi per garantire la resilienza informatica. Secondo un recente report di Accenture, le operazioni di risposta a incidenti, ransomware ed estorsioni hanno rappresentato quasi il 35% del volume delle intrusioni del 2021, con un aumento del 107% rispetto al 2020.

Per garantire la cyber resilience, le aziende devono implementare policy di sicurezza e protezione dei dati solide e a più livelli per prevenire, rispondere e recuperare rapidamente dalle minacce. OpenText dispone di soluzioni di sicurezza profonde ed estese, che forniscono protezione ad aziende di tutte le dimensioni. Oltre alle soluzioni di sicurezza esistenti, CE 22.2 offre alle organizzazioni la potenza di OpenText EnCase Information Assurance, offrendo una moderna raccolta dati nel cloud con visibilità scalabile. Le aziende possono facilmente raccogliere e conservare gli allegati mail in O365 e Teams e visualizzarli nel nuovo evidence browser.

OpenText sta anche migliorando la conformità al GDPR nella comunicazione aziendale attraverso soluzioni di sicurezza estese. Webroot Email Encryption powered by Zix è ora disponibile nel Regno Unito e in Irlanda (UKI): grazie a questa funzionalità, le aziende possono monitorare e proteggere le informazioni di identificazione personale (PII) nelle loro comunicazioni, con la possibilità di scansionare le comunicazioni e-mail in uscita alla ricerca di PII e bloccarle, metterle in quarantena o crittografarle automaticamente in base alle policy aziendali. Le aziende possono archiviare le comunicazioni in conformità con le regole aziendali grazie all’e-discovery con Carbonite Information Archive, che include da oggi anche il supporto in lingua tedesca. Carbonite Information Archive consente la compliance proattiva con l’archiviazione su cloud di oltre 50 data source, unendo anche l’archiviazione e-mail off-cloud di Mailstore in 17 lingue.

Le innovazioni di CE 22.2 forniscono ai clienti un set completo di strumenti per sfruttare la potenza delle informazioni e gestirle collettivamente, in modo sicuro e intelligente. Le aziende possono trasformare le informazioni in vantaggio, collegando le persone con le stesse e con i tool che utilizzano ogni giorno per esperienze più ricche e personalizzate.