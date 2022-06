Vectra AI premiata agli SC Media Awards Europe 2022

Vectra AI, azienda specializzata in cybersecurity e attiva nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche per imprese ibride e multicloud, ha annunciato di aver vinto nella categoria “Best Behaviour Analytics/Enterprise Threat Detection” all’edizione 2022 degli SC Media Awards Europe.

“Siamo onorati di ricevere questo premio da SC Media e di essere riconosciuti come leader nell’analisi del comportamento e nel rilevamento delle minacce aziendali. Vectra sviluppa i suoi prodotti pensando ai team di sicurezza, aiutandoli a ridurre il rumore di fondo e a gestire il proprio tempo dando priorità all’indagare e alla risposta ad attacchi reali”, ha dichiarato Kevin Kennedy, SVP of Products di Vectra AI. “Continuiamo a investire in modo significativo nella ricerca e nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale per la sicurezza, per offrire la più affidabile e accurata intelligence sui segnali di attacco per le moderne imprese ibride e multi-cloud. Il nostro obiettivo è aiutare i team di sicurezza ad avere la meglio sui criminali informatici”.

Vectra AI, inoltre, ha ottenuto una menzione speciale in un numero di categorie superiore rispetto a qualsiasi altro vendor, ricevendo questo riconoscimento nelle categorie “miglior uso di Machine Learning/AI”, “miglior servizio clienti” e “miglior azienda di sicurezza”.

“Con le sue avanzate capacità di rilevamento delle minacce e la chiara focalizzazione sull’utilizzo dell’AI per individuare i segnali che possano rivelare la presenza di criminali informatici, Vectra è stata la scelta più naturale per questo premio”, commenta Paul Haywood, Group CISO di Bupa. “In un periodo in cui si moltiplicano i ransomware azionati dall’uomo, gli attacchi alla supply chain e le sottrazioni di account aziendali, è fondamentale identificare gli attacchi il prima possibile, in modo che i team di sicurezza possano fermarli prima che si trasformino in una violazione”.

I vincitori sono stati decretati dal team editoriale di SC Media, con l’assistenza dei co-presidenti degli SC Awards e di giudici del calibro di Joe Boyle, Joanna McDaniel Burkey, Kirsten Davies, Andrea Garcia Beltran, Amanda Finch MCIIS, Karl Knowles e altri.