Vertiv è da premio per Frost & Sullivan

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha ricevuto da Frost & Sullivan tre premi come leader di settore, con riconoscimenti ottenuti in EMEA per la qualità superiore dei prodotti nel segmento dei data center modulari prefabbricati (PFM), per la strategia competitiva e per la leadership nel valore fornito ai clienti nel settore dell’energia critica nella regione Asia-Pacifico.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Darrell Huntsman, Chief Executive Officer di Frost & Sullivan: «Guidare l’innovazione e la crescita è un compito estremamente delicato, reso ancora più arduo dagli imperativi strategici che oggi impongono il cambiamento, come le tecnologie disruptive, la contrazione della supply chain, la convergenza del settore e i nuovi modelli di business. In questo contesto, il riconoscimento ottenuto da Vertiv come leader è un risultato ancora più significativo».

Frost & Sullivan applica un rigoroso processo analitico per valutare i diversi candidati per ciascuna categoria, prima di determinare il vincitore del premio finale. Tale processo include una valutazione dettagliata dei criteri di best practice su due aspetti per ciascuna azienda nominata. Vertiv si è distinta in queste tre categorie grazie al proprio impegno incentrato sul cliente, ai prodotti versatili e tecnologicamente integrati e alle ottime prestazioni complessive.

Secondo Frost & Sullivan, le abilità di Vertiv di saper individuare i bisogni del mercato a cui non viene data risposta e le cosiddette esigenze insoddisfatte dei clienti, è ineguagliabile. L’azienda ha dimostrato un livello di eccellenza nello sviluppo di prodotti e soluzioni che soddisfano le esigenze del mercato e anticipano quelle future dei clienti. Con una strategia ad ampio raggio di posizionamento dei prodotti, Vertiv è riuscita a ottenere una leadership e un vantaggio competitivo significativo nel mercato dei data center, inclusi i segmenti della colocation, del cloud, dell’enterprise e dei servizi edge.

Come concluso da Rob Johnson, CEO di Vertiv: «L’impegno verso i nostri clienti e la dedizione verso l’innovazione e l’eccellenza nel settore dei data center sono tra le nostre maggiori priorità in Vertiv. Siamo orgogliosi che Frost & Sullivan riconosca il valore della nostra strategia incentrata sul cliente e sulle soluzioni».

Per maggiori informazioni sui criteri e sulle analisi eseguite per ciascun premio, è possibile consultare i report di Frost & Sullivan ai link sottoindicati:

2022 Product Leadership Award – EMEA Prefabricated Modular Data Centre Industry

«Il portfolio di data center modulari prefabbricati dell’azienda è costruito su tre pilastri: una piattaforma di prodotti standard, soluzioni personalizzate e progetti di tipo ibrido. Nel corso della valutazione è risultato evidente che c’era un tema comune al centro della strategia di sviluppo dei prodotti per tutte e tre le soluzioni: rispondere alle problematiche dei clienti e alle loro esigenze in evoluzione».

Gautham Gnanajothi, Global Research Director di Frost & Sullivan

2021 Competitive Strategy Leadership Award – Asia-Pacific Critical Power Infrastructure Industry

«Frost & Sullivan elogia le competenze di Vertiv di potenziare costantemente le proprie qualità e i processi di sviluppo mentre migliora attivamente l’offerta di prodotti innovativi e risponde altrettanto dinamicamente ai bisogni dei clienti».

Iqra Azam, Best Practices Research Analyst di Frost & Sullivan

2021 Customer Value Leadership Award – Asia-Paci­fic UPS Industry

«Le straordinarie abilità della società nel fidelizzare i clienti e nell’acquisirne di nuovi sono una conferma degli elevati standard cui rispondono i propri prodotti e servizi. Vertiv ha sviluppato una straordinaria rete di partner, cosa che l’ha portata ad avere un impatto senza precedenti sul settore».

Iqra Azam, Best Practices Research Analyst di Frost & Sullivan