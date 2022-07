Infor collabora con Everstream Analytics per aiutare le aziende a prevedere e gestire meglio la complessità e la disruption della supply chain

Infor, industry cloud company, ha siglato una partnership tecnologica con Everstream Analytics, società globale di insights e risk analytics della supply chain, per aiutare le aziende a prevedere e gestire meglio i rischi e le interruzioni della supply chain. La partnership permetterà a Infor di integrare i dati di valutazione e monitoraggio dei rischi della supply chain end-to-end di Everstream con la sua piattaforma di rete aziendale multi-impresa Infor Nexus.

Infor Nexus Control Center, una control tower end-to-end per la supply chain, offre alle aziende visibilità su ordini, spedizioni e scorte lungo tutta la supply chain, fornendo insight intelligenti e attuabili grazie al collegamento con carrier, provider di servizi logistici (LSP), fornitori e produttori.

La soluzione di Everstream agirà come complemento di queste capacità fornendo dati su eventi esterni, come le condizioni meteorologiche, gli scioperi dei lavoratori, il traffico nei porti, la cybersecurity, i rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) e i rischi legati alle attività dei partner (fisici e finanziari), che potrebbero avere un impatto sui flussi della supply chain di un’azienda e sulla sua capacità di effettuare le consegne.

Combinando le informazioni di Everstream sul monitoraggio dei rischi con gli insight della piattaforma digitale di Infor per la supply chain, Infor fornirà ai clienti un’unica control tower della supply chain che offre visibilità end-to-end e alert predittivi su numerosi eventi della supply chain e sul loro impatto, aiutandoli a percepire e reagire in modo intelligente agli eventi esterni e, in ultima analisi, a effettuare le spedizioni in tempo e in modo completo.

Secondo Heidi Benko, Vice President of Product Management di Infor, la partnership aiuterà i clienti a incrementare l’agilità, la resilienza e la performance della supply chain.

“La rete Infor Nexus ha sempre collegato le aziende ai loro partner e fornitori della supply chain per fornire visibilità, collaborazione ed esecuzione dei processi della supply chain, dall’approvvigionamento fino al pagamento”, ha dichiarato Benko. “La collaborazione con Everstream ci offre gli insight predittivi necessari per identificare i rischi esterni o le interruzioni che potrebbero avere un impatto sulle supply chain dei clienti e sulla capacità di consegna”.

Rick Meyer, Head of Global Sales di Everstream Analytics, ha dichiarato: “Grazie a questa partnership, Everstream fornirà le informazioni sugli eventi di rischio che la piattaforma Infor Nexus potrà poi collegare direttamente alle transazioni lungo la supply chain. Applicando l’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva ai nostri set di dati, possiamo fornire gli insight predittivi e i risk analytics di cui le aziende hanno bisogno per supply chain più intelligenti, autonome e sostenibili”.

Ad esempio, quando Everstream Analytics identifica un evento a rischio, come una congestione portuale o un evento meteorologico importante, lo comunica alla piattaforma Infor Nexus, indicando l’ora, la durata, la gravità e il luogo. Infor Nexus Control Center incrocia l’evento con i dati di rete per capire l’impatto sulle transazioni del cliente e avvisa gli utenti, fornendo strumenti di supporto alle decisioni e un flusso di lavoro per la risoluzione, in modo che possano intervenire rapidamente.