Citel Group diventa FIVEN, a Future Driven Company

Dopo oltre 20 anni di successi, Citel Group, Innovation Company di origine partenopea che sviluppa servizi e soluzioni per la trasformazione digitale di medie e grandi aziende, accresce il suo perimetro e diventa FIVEN.

Crasi di Future e Driven, il nuovo marchio Fiven sottolinea la vocazione della società all’innovazione. Tra le prime a riconoscere le potenzialità della tecnologia per abilitare la trasformazione del business delle aziende e a sviluppare soluzioni di Intelligenza Artificiale, negli ultimi anni la società è cresciuta non solo per le vie organiche ma anche attraverso acquisizioni strategiche che le hanno permesso di ampliare e integrare la propria offerta.

Nata nel 2000 con una forte specializzazione nel mondo Telco & Utility, Citel Group ha infatti progressivamente esteso il proprio raggio d’azione con un’offerta integrata dalla consulenza strategica, al design, allo sviluppo di soluzioni digitali fino al testing e collaudo che ha portato l’azienda a diventare un punto di riferimento del mercato ITC italiano e internazionale allargando la propria base clienti verso le più importanti realtà industriali italiane.

FIVEN vuole essere il punto di incontro fra le tre anime dell’Innovation Company –Design, Technology, Human Touch– e valorizzare l’espansione e la nuova identità dell’azienda dopo l’acquisizione a luglio 2021 di Competence&Digital, boutique in ambito Design Management con sede a Milano specializzata nell’experience & strategy design, seguita lo scorso aprile da quella di Allos, società di consulenza internazionale in ambito HR pioniera nella realizzazione di soluzioni digitali per le Risorse Umane e solido Partner di SAP.

Il nuovo brand, ideato e curato internamente grazie all’esperienza di Competence&Digital, vuole trasferire i valori dell’inclusività e della coesione in tutte le aree di business implementate nel corso degli anni dall’Innovation Company che si combina con una identità visiva fresca, creativa e accattivante.

“Abbiamo una nuova identità, ma valori ed esperienza rimangono sempre più al servizio dei nostri clienti e dei colleghi – commenta Valerio D’Angelo, CEO di FIVEN – Negli ultimi anni siamo cambiati molto e velocemente e avevamo bisogno di un nuovo brand che rappresentasse meglio il nostro nuovo posizionamento, elemento fondamentale per essere attrattivi per i giovani talenti per i quali noi rappresentiamo un’opportunità, e che fosse un unico punto di riferimento per tutti i nostri professionisti, sia quelli di più lunga data sia quelli che sono entrati a far parte della squadra più di recente. Oggi ci presentiamo al mercato in una veste nuova ed entusiasti di consolidare e ampliare la nostra offerta, continuando al tempo stesso a rafforzarci come partner strategico dei nostri clienti, sia a livello nazionale che internazionale“.

Attualmente FIVEN conta su una struttura di oltre 400 professionisti in 8 sedi nel mondo, di cui 5 in Italia, e punta a 30 mln di fatturato per il 2022 divise tra 5 macrocategorie di servizi digitali: Fiven Flow, Fiven Genius, Fiven Bit, Fiven Touch e Fiven Bravo.

Fiven Flow comprende tutte le soluzioni di Service Design, Creativity & Digital innovation.

In Fiven Genius rientra il complesso di soluzioni di Intelligenza Artificiale, Cloud, Salesforce, Performance Optimization e Health.

Fiven Bit è l’area di servizi Pure Technology dedicati a System Integration Development, Application Maintenance, Architecture&Infrastructure.

Fiven Touch è l’area di expertise ed eccellenza in ambito Human Capital Management, con soluzioni dedicate all’employee experience e il Change Management su Tecnologia SAP.

Fiven Bravo include le proposte di Quality Assurance e Testing Automation.