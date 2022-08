Ubiquicom citata da Gartner nell’Hype Cycle 2022 per le tecnologie emergenti nella supply chain

Ubiquicom, azienda italiana specializzata in soluzioni RTLS (Real-Time Locating System) per il tracking e la localizzazione in tempo reale, è stata citata come sample vendor nella categoria WMS RTLS-based nell’Hype Cycle for Supply Chain Execution Technologies, 2022 di Gartner.

L’innovazione tecnologica porta con sé la richiesta crescente di reti di supply chain intelligenti, interconnesse digitalmente. Il ritmo di introduzione di nuove tecnologie è così veloce che i decisori aziendali faticano nel mantenere il passo. L’Hype Cycle di Gartner rappresenta un’analisi a supporto di imprenditori che desiderano comprendere gli scenari attuali e futuri per orientare le loro scelte tecnologiche: fornisce una rappresentazione grafica della maturità, della prontezza e dell’impatto sul business di tecnologie innovative della supply chain, del loro tasso di adozione e del loro potenziale per risolvere problemi di business reali e creare nuove opportunità.

Le tecnologie WMS (warehouse management system) basate su RTLS sono apparse per la prima volta quest’anno nel report di Gartner e sono catalogate in una fase embrionale, ma con elevato potere trasformativo e con un’adozione diffusa prevista nell’arco di 5-10 anni. Sono considerate un cambio di paradigma significativo rispetto al tradizionale WMS. Tra gli “ostacoli” all’adozione, Gartner cita la necessità di educare i clienti sul valore di adottare questo nuovo modello operativo e pone l’accento su come l’orchestrazione dei flussi di lavoro in tempo reale richieda un certo grado di integrazione con i WMS e i WES esistenti.

Ubiquicom è già in una fase di proposta matura della sua soluzione WMS basata su tecnologie RTLS. Nel 2021 ha lanciato SYNCHRO, un booster del WMS che orchestra e ottimizza le missioni dei carrelli elevatori grazie a informazioni di localizzazione in tempo reale. Questo avviene combinando le tecnologie RTLS con algoritmi di Intelligenza Artificiale. La piattaforma SYNCHRO è basata su architetture e protocolli standard riconosciuti ed è progettata per integrarsi con la maggior parte dei WMS di mercato senza impatti sull’operatività e, se richiesto, senza modificare in alcun modo i processi già implementati dal personale che opera nel magazzino.

“Siamo onorati di essere stati citati da Gartner come sample vendor per le tecnologie WMS basate su RTLS” ha dichiarato Stefano Sarasso, CEO di Ubiquicom. “Abbiamo già diversi use case in esecuzione nel mondo logistico che danno evidenza di risparmi fino al 20% in termini di tempo totale di movimentazione.”