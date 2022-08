ZTE e IPMA Cina (PMRC) innovano il Project Management

ZTE Corporation, fornitore internazionali di soluzioni tecnologiche di telecomunicazione, aziendali e di consumo per l’Internet mobile, e IPMA China (PMRC) hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per l’innovazione della gestione dei progetti nell’attuale era VUCA. Questa intesa permetterà un costante aggiornamento delle conoscenze e delle pratiche di project management nel settore delle telecomunicazioni.

“ZTE ha sfruttato appieno i propri successi nella gestione di progetti internazionali, nell’implementazione dei “localized project” e nelle “digital project platforms” creando eccellenti soluzioni di project management in diversi settori in tutto il mondo“, ha dichiarato Mr. Sun Fangping, Senior Vice President di ZTE “La firma di questo accordo rappresenta una nuova fase di cooperazione strategica tra ZTE e IPMA“.

“In base a quanto concordato, realizzeremo una proficua collaborazione con ZTE in materia di formazione, certificazione delle qualifiche e altri settori, e combineremo la teoria con la pratica del project management al fine di migliorare ulteriormente il livello di gestione dei progetti nel settore delle telecomunicazioni” ha sottolineato Mr. Ou Lixiong, Executive Deputy Director dell’IPMA Cina (PMRC).

In futuro, ZTE e IPMA China (PMRC), anche grazie a questa cooperazione strategica, lavoreranno insieme per migliorare la gestione dei progetti, in modo da rafforzare le capacità e il livello di management nel settore delle telecomunicazioni.