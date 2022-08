Quali sono le app per cellulari che consumano più batteria?

In un mondo sempre più digitale, il cellulare è diventato un elemento essenziale della quotidianità di numerosi utenti. Usiamo il cellulare per comunicare con gli altri, ma per molti di noi questo dispositivo riveste un ruolo importante anche quando lavoriamo, ci spostiamo, mangiamo e svolgiamo tante altre attività. Non è certo esagerato affermare che la durata della batteria dei nostri smartphone rappresenta una connessione vitale tra noi e il mondo in cui viviamo. Questa carica è preziosissima e non vogliamo di certo sprecarla.

A questo proposito, è utile conoscere come viene utilizzata la carica dei nostri cellulari. Basta dare un’occhiata alle app che usiamo di più e controllare quali consumano più batteria. In molti casi questo rispecchierà l’utilizzo che facciamo dei nostri cellulari, ma non vogliamo concentrarci su questo aspetto. Ciò a cui siamo maggiormente interessati è capire quali sono le app che consumano molta batteria, senza però essere così utili. La nostra domanda è: ci sono modi alternativi di usare lo smartphone che potrebbero aiutare a ottimizzare la durata della batteria e allungare la vita dei nostri cellulari?

Spotify: come lo usi?

Per molti di noi, ascoltare musica o podcast mentre si sbrigano le faccende di casa è un modo per rendere più piacevole qualcosa di piuttosto noioso. Vale però la pena riflettere se si ascolta la musica dal cellulare usando gli auricolari. Questo è infatti un modo per consumare inutilmente la batteria del telefono. Se hai una Smart TV o un altoparlante intelligente come Amazon Echo o Google Home, puoi ascoltare la tua musica dall’app di Spotify tramite questi dispositivi, risparmiando così la batteria del tuo smartphone per altre attività utili.

App di dating: salvano incredibili quantità di dati

Diverse ricerche hanno dimostrato che le app di incontri come Bumble e Tinder utilizzano una quantità di carica davvero elevata. Non vogliamo certo dire come organizzare questa sfera della propria vita privata, ma se utilizzi le app di dating mentre sei in movimento, spera di ottenere il match con una persona che ha con sé un caricatore USB! Una scelta più saggia, e migliore in termini di cibersicurezza, può essere quella di utilizzare le app sul computer di casa e organizzare da qui i tuoi incontri. Risparmia il consumo della batteria e usa la carica disponibile per giocare con Book of Ra, leggere una rivista o dedicarti a qualsiasi attività che possa rilassarti prima di quell’appuntamento importante.

Social media: opta per sessioni brevi

Nel primo decennio dell’era del cellulare, la maggior parte degli utenti era solita usarlo per effettuare chiamate e inviare SMS. Più di recente, i social media sono diventati la terza funzionalità più indispensabile in uno smartphone. Senza dubbio, Twitter e Instagram hanno i propri vantaggi e non stiamo certo dicendo di smettere di usarli. Ma queste app salvano una grande quantità di informazioni, e se sono sempre attive sul tuo cellulare sicuramente la batteria si consumerà molto più rapidamente. Leggere i tweet più recenti e inviarne un paio è gestibile, ma se hai intenzione di avviare una lunga conversazione o rispondere ai commenti, puoi valutare di farlo dalla versione web su computer, altrimenti l’app prosciugherà la tua batteria in un baleno.