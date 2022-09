TIBCO, leadership costante in analytics e BI

TIBCO Software ha annunciato di essere stata identificata come leader da Dresner Advisory Services nelle tecnologie per la gestione completa della Business Intelligence.

Il dato, evinto nell’ambito dello studio di mercato 2022 Wisdom of Crowds condotto da Dresner Advisory Services sulla Business Intelligence, risulta per il sesto report consecutivo. TIBCO ha ottenuto anche un riconoscimento best in class per la continuità nella consulenza, con un punteggio di “raccomandazione perfetta”. Inoltre, Dresner Advisory Services ha nominato TIBCO quale Top Vendor nello studio di mercato inaugurale sul Master Data Management (MDM) di Dresner Advisory Services nel 2022 Wisdom of Crowds.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mark Palmer, senior vice president engineering di TIBCO: «Le imprese oggi richiedono analytics che siano immersivi, efficaci ed offerti per analizzare dati in tempo reale, al fine di comprendere al meglio l’immensa quantità di dati che hanno a disposizione. L’approccio di una piattaforma di analytics iperconvergenti rappresenta il fondamento della nostra offerta di gestione dei dati, offrendo ai clienti una singola modalità per le visualizzazioni IA/ML, compresi i dati in streaming in tempo reale, per creare un vantaggio economico e competitivo. La nostra architettura di data fabric agile aiuta anch’essa i clienti a gestire efficacemente i dati, unificando dati, data scientist e IT».

Migliorandosi ogni anno, lo studio di mercato Wisdom of Crowds sulla Business Intelligence è oggi alla sua 13a edizione. Il report 2022 si addentra in trend e successi nella data leadership, analizza il budget delle organizzazioni, data literacy e le ragioni del successo con i relativi obiettivi e risultati. Nonché la pervasività della business intelligence nelle aziende. Il numero di iniziative tecnologiche riportate è cresciuto fino a 51, partendo dalle sole nove del 2011 e i leaders sono stati identificati tra 28 fornitori attraverso il sistema proprietario di misurazione delle prestazioni dei vendors basato su 33 criteri.

TIBCO è stata inoltre identificata come top vendor nella prima edizione dello Studio di Mercato Dresner Wisdom of Crowds Master Data Management, venendo collocata a fianco di altri vendor MDM nelle categorie di MDM Core, Architettura delle Soluzioni, Supporto per gli analytics e utilizzo del Machine Learning (ML) e dell’Intelligenza Artificiale (AI).

Come concluso da Howard Dresner, fondatore e chief research officer di Dresner Advisory Services: «Nel 2022, festeggiamo il 15o anniversario di Dresner Advisory Services e la 13a edizione annuale di questo report, nonché la prima edizione del report MDM – tutte importanti pietre miliari. Lavoriamo duramente per alzare l’asticella, affrontando la sfida di innovare e guidare il mercato, per offrire ogni anno un valore più elevato. Ci congratuliamo nuovamente con TIBCO per i risultati eccezionali ottenuti nel report di quest’anno».