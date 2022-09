Mandiant presenta APT42

Il nuovo gruppo APT42 prende di mira principalmente organizzazioni e individui considerati oppositori o nemici del regime iraniano a livello globale. Di conseguenza, le vittime di APT42 hanno subito attività di spionaggio e i loro spostamenti sono stati monitorati sia all’interno che all’esterno del territorio iraniano. Mandiant, prima di elevare questo gruppo di aggressori ad APT (Advanced Persistent Threat), lo classificava e tracciava con il nome UNC788.

Gli esperti di Mandiant ritengono che APT42 sia associato all’organizzazione di intelligence denominata Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ma a differenza di altri gruppi di cyberspionaggio sospettati di essere legati all’IRGC, APT42 prende di mira principalmente organizzazioni e individui ritenuti oppositori o nemici del regime in operazioni a livello globale.

Mandiant ha osservato recenti casi in cui cittadini iraniani operanti nei settori dei media, del mondo accademico e della società civile sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in Iran nei giorni o nelle settimane successive rispetto a quelli in cui sembrano essere stati presi di mira dal malware Android APR42 PINEFLOWER.

Mandiant, inoltre, ritiene sia stato APT42 a prendere di mira lo staff della campagna elettorale statunitense tra la fine del 2019 e l’estate del 2020 (come riportato in maniera indipendente da Microsoft e Google). Con l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi di metà mandato, Mandiant ritiene che APT42 sia un gruppo molto pericoloso e da monitorare attentamente.

“L’Iran, come altri Paesi, si affida a contractor per effettuare attività di spionaggio informatico e altre azioni aggressive. Le aziende possono offrire accesso a competenze sofisticate e oscurare la relazione tra le attività e i servizi di sicurezza. Tuttavia, per comprendere bene cosa sia a rischio, è fondamentale chiamare in causa l’IRGC. Gli sponsor di questa attività sono pericolosi e chiunque sia vittima di questo gruppo dovrebbe prestare molta attenzione”, dichiara John Hultquist, VP Mandiant Intelligence. “Inoltre, dato che questo aggressore è stato collegato a precedenti attività legate alle elezioni, è importante osservarlo da vicino soprattutto alla luce delle operazioni informatiche condotte dall’Iran durante le elezioni del 2020. Purtroppo, la Russia non è l’unica minaccia per gli ‘Election Days’ che vi saranno nei prossimi mesi. Ci sono pochi rischi nell’ambito cyber security che possono essere paragonati a un’organizzazione come l’IRGC che è in grado di leggere messaggi ed email, registrare le telefonate e tracciare la posizione dei telefoni”.

Alcuni punti chiave presenti nel report :