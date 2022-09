Orange e Netskope insieme per una connettività carrier class

Orange Business Services, azienda network-native che offre servizi digitali in tutto il mondo, Orange Cyberdefense, azienda specializzata nella fornitura di servizi di cybersecurity, e Netskope, realtà attiva nel secure access service edge (SASE), hanno stretto una collaborazione per fornire una nuova soluzione SSE (Security Service Edge) integrata nella piattaforma Orange Telco Cloud. Questa soluzione potenziata è progettata per garantire prestazioni ottimali e massima sicurezza alle aziende che non dovranno più trovare un compromesso tra questi due aspetti.

Il passaggio al cloud e al mobile computing in corso ormai un decennio e le continue richieste di ambienti idonei al lavoro ibrido, hanno posto in collisione i requisiti di sicurezza e di rete. Sebbene una architettura SSE affronti le sfide della sicurezza, per realizzare tutti i vantaggi del SASE le aziende devono incorporarle in strategie di connettività globali.

La partnership sfrutterà l’esperienza e la competenza nel fornire soluzioni di sicurezza da parte di Orange Cyberdefense e l’impronta globale del Security Private Cloud di Netskope nonché la sua leadership nell’SSE, per consentire a Orange Business Services di fornire una sicurezza Internet coerente sia all’interno che all’esterno della rete. Questo approccio aiuterà a proteggere i clienti aziendali dalla perdita di dati e dal crescente volume di minacce sofisticate attraverso il cloud, le applicazioni web, e le applicazioni private, con tutte le caratteristiche complete di una piattaforma nativa in cloud.

La soluzione, gestita in modo congiunto, ridurrà la complessità per le aziende, fornendo una sicurezza cloud continuamente aggiornata tramite la piattaforma Telco Cloud di Orange Business Services. Grazie a prestazioni notevolmente migliorate, la piattaforma Telco Cloud rappresenta una rivoluzione per la creazione, il funzionamento e la gestione delle reti. L’approccio software-defined ottimizzato per il mondo Telco consente, inoltre, maggiore agilità e una riduzione dei costi.

Proteggere persone e dati, gli asset più importanti delle aziende

Questa innovativa architettura ibrida integra i punti di presenza (POP) di Netskope nella rete Orange e rafforza il valore per il cliente Orange garantendo i vantaggi della rete Orange, tra cui velocità e agilità, consentendo inoltre ai clienti di fruire delle capacità del SSE intelligente di Netskope.

Netskope Intelligent SSE garantisce una visibilità granulare, e protezione in tempo reale dei dati e dalle minacce per servizi in cloud, siti web e applicazioni private accessibili da qualsiasi luogo e dispositivo.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Sanjay Beri, CEO presso Netskope: «La trasformazione del cloud e i modelli di lavoro ibrido dimostrano che le architetture di sicurezza tradizionali non sono più efficaci, né efficienti. Inserire la nostra piattaforma leader di mercato nella rete di Orange consentirà alle aziende di aumentare in modo significativo la propria offerta alle imprese che vogliono proteggere i dati senza porre limiti alla produttività del loro business».

Come affermato a sua volta da Hugues Foulon, CEO presso Orange Cyberdefense: «Sempre più aziende usano Internet come trasporto WAN esclusivo, persino in un panorama in cui le minacce sono in costante crescita. Con questa collaborazione, forniamo ai clienti Orange una WAN edge con approccio SASE, migliorando inoltre la sicurezza della rete aziendale senza impatti nell’esperienza utente».

Infine, come concluso da Aliette Mousnier-Lompré, CEO presso Orange Business Services: «Questa partnership innovativa è una parte importante del nostro concetto di “Evolution Platform” creato per semplificare connettività, cloud e sicurezza e per supportare i risultati aziendali nell’intera catena dei processi, fornendo protezione in tempo reale ai nostri utenti, alle loro applicazioni e ai loro dati, ovunque essi si trovino. Non fa altro che confermare la nostra posizione di pionieri dell’approccio SSE e dei servizi gestiti, garantendo ai nostri clienti il giusto equilibrio fra prestazioni, velocità e protezione».