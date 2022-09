Al via l’XI Forum One Lavoro di Wolters Kluwer

Si terrà mercoledì 28 settembre alle 9.30 a Modena, presso il Forum Monzani, e in live streaming l’XI Forum One Lavoro “Il mercato del lavoro tra opportunità di crescita e crisi da superare” organizzato da Wolters Kluwer con la collaborazione di Dottrina Per il Lavoro. Grazie al contributo di esperti in materia di lavoro, il Forum rappresenta un’occasione per fare il punto sulle aspettative per il 2023 nonché sulle novità già operative o di prossima vigenza, sulla loro corretta applicazione e su come influiranno sui rapporti di lavoro.

Dopo i saluti introduttivi di Paola Maiorana, Direttore IPSOA Scuola di formazione – Wolters Kluwer Italia, spazio agli interventi di approfondimento da parte degli esperti tra cui Eufranio Massi, Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito dottrinalavoro.it; Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni; Bruno Giordano, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Raffaele Guariniello, già Dirigente del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica di Torino, e Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Seguiranno i tavoli tecnici in cui si affronteranno diversi temi, tra cui le novità in materia di ammortizzatori sociali, di sicurezza sul lavoro, di conciliazione vita/lavoro, di lavoro agile e di modifica dei contratti individuali di lavoro. Prenderanno parte ai lavori anche Roberto Camera, Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro e Curatore del sito DottrinaLavoro.it; Arturo Maresca, Professore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”.

Il Forum si concluderà con la tavola rotonda “Salario minimo – opportunità di crescita o freno alla contrattazione collettiva?” che vede la partecipazione degli ex Ministri del lavoro Cesare Damiano, Elsa Fornero, Tiziano Treu oltre a sindacalisti, associazioni datoriali e professionisti.

Per iscriversi, cliccate QUI

XI Forum One Lavoro: il programma completo

9:30 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Paola Maiorana, Direttore IPSOA Scuola di formazione – Wolters Kluwer Italia

Modera: Paolo Stern Consulente del lavoro, Presidente Nexumstp

9:35 Ripresa economica, quale antidoto alla crisi

Eufranio Massi, Direttore dottrinalavoro.it

Gaetano Stella, Presidente Confprofessioni

Bruno Giordano, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro

Raffaele Guariniello, Già Dirigente del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della Repubblica di Torino

Modera: Francesco Basenghi, Professore ordinario del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Marco Biagi

10:00 Il contratto di espansione: strumento per il rinnovamento aziendale tra pensioni anticipate, nuove assunzioni e riqualificazioni professionali

Eufranio Massi, Direttore dottrinalavoro.it

Michele Regina, Consulente del Lavoro e Direttore Generale di Assosomm

10:30 Novità in arrivo per la riforma fiscale e le famiglie

Barbara Maiani, Consulente del Lavoro

Alessandra Servidori, Componente il Consiglio di Indirizzo in materia di coordinamento della politica economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11:00 Le novità del Lavoro Agile – come cambiano le regole per un lavoro più fluido

Roberto Camera, Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro e Curatore del sito DottrinaLavoro.it

Emiliana M. Dal Bon, Consulente del lavoro, Esperta della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

11:30 Il licenziamento dei lavoratori dopo gli interventi della Consulta e le recenti decisioni della Cassazione

Arturo Maresca, Professore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”

Alberto Piccinini, Presidente Associazione Comma 2 lavoro è dignità

12:00 Prepararsi a gestire la crisi tra ammortizzatori sociali e opportunità dell’aggiornamento continuo nelle attività professionali

Massimo Brisciani, Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista “Guida alle Paghe”

Marco Natali, Presidente di Fondoprofessioni

12:30 La filiera degli appalti tra liceità e responsabilità solidale

Pierluigi Rausei, Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Coordinatore editoriale della Rivista Diritto & Pratica del lavoro

Simone Baghin, Consulente del lavoro

13:00 Light lunch

Modera: Paolo Stern Consulente del lavoro, Presidente Nexumstp

14:00 Novità in materia di sicurezza sul lavoro quali attenzioni da parte del datore di lavoro

Vitantonio Lippolis, INL – Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Ugo Di Stefano, Senior Partner, Studio Legale LEXELLENT

14:30 Le Informazioni da inserire nei contratti di assunzione – novità

Gabriele Bonati, Consulente aziendale esperto in diritto del lavoro, amministrazione del personale, welfare e previdenza

Alessio Buonaiuto, Avvocato – Senior Manager / Labour Law, BDO LAW StA

15:00 TAVOLA ROTONDA: Salario minimo – opportunità di crescita o freno alla contrattazione collettiva?

Intervengono:

Cesare Damiano, Ministro del Lavoro nel Governo Prodi e Presidente Associazione Lavoro&Welfare

Francesca Re David, Componente della Segreteria Nazionale della CGIL

Pierangelo Albini, Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria

Tiziano Treu, Presidente del CNEL

Giovanni Marcantonio, Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro

Elsa Fornero, Ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana