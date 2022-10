Axiante e Blue Yonder si alleano nel category management

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, ha annunciato una partnership strategica con Blue Yonder, specialista mondiale di soluzioni digitali per la supply chain e il commercio omnicanale, per rivoluzionare i processi di category management per le aziende italiane del mondo retail.

La società statunitense, nata a febbraio 2020 dal re-branding di JDA software, offre una suite completa di soluzioni per il category management, “Catman”, che aiuta le aziende a soddisfare l’esperienza d’acquisto dei clienti con assortimenti mirati e a massimizzare la produttività della pianificazione a scaffale grazie all’automazione.

Create per soddisfare la domanda dei clienti in modo immediato, personalizzato e profittevole, le soluzioni Blue Yonder offrono funzionalità integrate end-to-end che orchestrano e ottimizzano i processi di category management in tempo reale, garantendo una customer experience d’eccellenza. La generazione automatica di assortimenti e planogrammi rende più redditizia la pianificazione degli spazi e consente una migliore esecuzione delle strategie di rivenditori e produttori.

Le soluzioni Blue Yonder proposte sul mercato italiano da Axiante sono in grado di acquisire e gestire elevati volumi di dati sugli acquirenti provenienti da varie fonti; di analizzare i dati e generare insight sui comportamenti degli acquirenti nei mercati macro e in quelli locali; di sviluppare piani di assortimento localizzati sulla base delle informazioni acquisite; di sfruttare il mobile per migliorare la collaborazione su assortimenti e planogrammi a livello di negozio e monitorare le prestazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Romeo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato di Axiante: «La gestione degli assortimenti oggi richiede grandi volumi di dati e analisi aziendali avanzate per rispondere alle aspettative sempre più alte degli acquirenti. Di fronte a questa crescente complessità e a contesti commerciali in rapida evoluzione, i retailer devono ottimizzare le prestazioni. Blue Yonder offre la tecnologia di trasformazione, le best practice e l’esperienza di cui le aziende italiane hanno bisogno per eccellere in un mercato sempre più competitivo. Le sue funzionalità di category management consentono di passare da attività intensive di tipo manuale alla disponibilità immediata di informazioni e analisi che contribuiscono alla crescita delle vendite e all’aumento dei margini di guadagno, sia per i produttori sia per i retailer».

Come concluso da Marian Warm, VP Sales di Blue Yonder: «Siamo entusiasti di poter estendere la nostra presenza in Italia grazie ad Axiante. Le competenze tecniche e consulenziali di Axiante la rendono il partner giusto per aiutare i retailer a rispondere alle aspettative dei clienti localizzando e ottimizzando gli assortimenti. Axiante potrà svolgere un ruolo di consulenza proattiva e ad alto valore aggiunto per aiutare i retailer a far crescere il business».

Axiante può contare sulla consolidata expertise dei suoi consulenti nei progetti di category management, per adeguarli alle esigenze di business delle imprese. La Business Unit Retail di Axiante opera da anni al fianco dell’industria di marca e dei retailer, con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per gestire la pianificazione degli assortimenti espositivi, le strategie di merchandising e la sistemazione dei prodotti sullo scaffale.