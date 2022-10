Le soluzioni NEC su Red Hat OpenShift

NEC Corporation e Red Hat hanno annunciato un’estensione della loro collaborazione globale per promuovere modernizzazione IT e trasformazione digitale sulla piattaforma Red Hat OpenShift. NEC riconosce ora Red Hat OpenShift, principale piattaforma Kubernetes del settore, come piattaforma container di riferimento per le applicazioni mission-critical, e questa espansione rafforzerà la cooperazione tecnica tra le due aziende in questo ambito, con anche la creazione di un centro di eccellenza e attività di sviluppo tecnologico congiunto.

NEC è recentemente diventata Red Hat Premier Business Partner ed è stato il primo partner certificato a supportare Red Hat OpenShift in Giappone. Da allora, l’azienda ha posto l’accento sull’assistenza ai clienti per l’implementazione e la gestione di soluzioni su applicazioni container, tra cui Red Hat OpenShift.

Capitalizzando sulla propria relazione di lunga data, le due aziende intendono fornire soluzioni che utilizzano Red Hat OpenShift per supportare offerte NEC, come Core DX, Global 5G, Digital Finance e Digital Government ai clienti di tutto il mondo. Red Hat OpenShift fornisce una piattaforma di container più coerente e potente per aiutare le organizzazioni a costruire, distribuire ed eseguire applicazioni in tutti gli ambienti IT, sia on-premise che nel cloud o nell’edge. In combinazione con il portfolio di soluzioni NEC, i clienti possono gestire in modo più efficace cloud ibrido, multicloud e implementazioni edge per soddisfare le loro esigenze aziendali e scalare verso il futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Matt Hicks, president e chief executive officer di Red Hat: «Poiché le imprese globali fanno uso di sistemi e carichi di lavoro sempre più complessi per soddisfare le richieste dinamiche del mercato, diventa evidente la necessità di astrazione e semplicità in tutto l’ambito IT. La nostra collaborazione allargata con NEC si concentra sulla semplificazione di un’ampia gamma di iniziative aziendali di trasformazione, fornendo soluzioni costruite su un’unica piattaforma di innovazione standardizzata in Red Hat OpenShift. Grazie all’esperienza di Red Hat nel cloud ibrido e all’abilità di NEC nel fornire soluzioni specifiche per il settore, stiamo fornendo ai nostri clienti congiunti le capacità di cui hanno bisogno per evolvere completamente verso le imprese digitali, senza impantanarsi nella complessità».

Come aggiunto a sua volta da Takayuki Morita, presidente e chief executive officer di NEC: «Siamo molto lieti di annunciare il rafforzamento della nostra collaborazione strategica con Red Hat a livello globale. Grazie a questa collaborazione, NEC adotterà Red Hat OpenShift come piattaforma container di riferimento per fornire soluzioni ai clienti pubblici e privati che stanno compiendo il passaggio al digitale, collegandoli con le soluzioni NEC per Core DX, 5G, Digital Finance e Digital Government, che sono le aree di business di NEC su cui si concentra. Insieme a Red Hat, siamo fiduciosi di poter guidare l’espansione e il successo di un’ampia gamma di attività dei nostri clienti».

NEC e Red Hat stanno collaborando sulle seguenti aree per fornire maggiore supporto alla trasformazione aziendale globale:

Centro di eccellenza – NEC e Red Hat creeranno un sistema di supporto tecnico congiunto (Collaborative Center of Excellence) composto da oltre 100 persone di entrambe le aziende, principalmente architetti che hanno familiarità con la tecnologia container e con i prodotti Red Hat, in modo che i clienti possano utilizzare con fiducia le soluzioni NEC insieme a Red Hat OpenShift. Le due aziende contribuiranno a migliorare la qualità e l’affidabilità dell’infrastruttura dei sistemi IT e delle applicazioni dei clienti, fornendo costantemente le migliori pratiche di progettazione dei sistemi, supporto tecnico e ambienti di valutazione per l’implementazione di ogni soluzione. Si tratta del primo centro di eccellenza di questo tipo offerto congiuntamente da Red Hat insieme a un Red Hat Premier Business Partner in Giappone, e uno dei più grandi in Asia.

– NEC e Red Hat creeranno un sistema di supporto tecnico congiunto (Collaborative Center of Excellence) composto da oltre 100 persone di entrambe le aziende, principalmente architetti che hanno familiarità con la tecnologia container e con i prodotti Red Hat, in modo che i clienti possano utilizzare con fiducia le soluzioni NEC insieme a Red Hat OpenShift. Le due aziende contribuiranno a migliorare la qualità e l’affidabilità dell’infrastruttura dei sistemi IT e delle applicazioni dei clienti, fornendo costantemente le migliori pratiche di progettazione dei sistemi, supporto tecnico e ambienti di valutazione per l’implementazione di ogni soluzione. Si tratta del primo centro di eccellenza di questo tipo offerto congiuntamente da Red Hat insieme a un Red Hat Premier Business Partner in Giappone, e uno dei più grandi in Asia. Sviluppo tecnologico congiunto – NEC e Red Hat rafforzeranno le attività ingegneristiche congiunte, compresa la collaborazione con la comunità Kubernetes e le risorse ingegneristiche globali co-locate, al fine di espandere la presenza delle soluzioni NEC su Red Hat OpenShift. Con una collaborazione tecnica più approfondita, le aziende intendono cooperare per fornire soluzioni end-to-end con Red Hat OpenShift che riflettano i requisiti delle applicazioni mission-critical, come una migliore disponibilità e continuità operativa e servizi di supporto per le aree mission-critical in grado di risolvere più rapidamente le problematiche tecniche dei clienti.

Con il supporto delle iniziative indicate, NEC e Red Hat svilupperanno una strategia di sviluppo del mercato globale per accelerare la diffusione di Core DX, Global 5G e di soluzioni verticali per settori chiave come Digital Finance e Digital Government. NEC e Red Hat guardano con grande fiducia all’estensione di questa collaborazione a beneficio dei clienti nazionali e internazionali di questi settori chiave.