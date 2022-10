REDDER LEVEL UP 2022: appuntamento il 25 ottobre

REDDER LEVEL UP 2022, la conferenza annuale organizzata da REDDER, azienda di Vicenza, specializzata in connettività Internet ad alta qualità per aziende con protezione da attacchi DDOS fino a 1.4Tbps sempre incluso, vuole portare gli IT Manager di aziende di grandi dimensioni ad un nuovo livello di conoscenza.

Questo l’obiettivo di REDDER LEVEL UP 2022 il 25 ottobre dalle 13:30 alle 19:30 che per l’occasione ha selezionato riconosciuti esperti del settore ad affrontare in maniera specifica e attraverso l’analisi di casi le principali tematiche del momento.

A moderare l’evento e ad aprirne e chiuderne i lavori il CEO e Direttore Tecnico di Redder Daniel Ponticello, esperto di sicurezza IT, architetture di sistemi complessi, di sistemi di comunicazione basati su IP, di Software Defined Radio, e Software Defined Network.

L’evento a posti limitati (100 disponibili) si terrà nella Venezia Heritage Tower, una torre di raffreddamento del 1938, l’unica rimasta a Venezia, salvata dalla demolizione e ora restaurata e riqualificata. Dalle 13:30 (inizio registrazioni partecipanti) gli ospiti potranno intrattenersi nella visita della mostra di Arcade anni’80. Al termine dell’evento un’attività di Networking al Top of the Tower Party con tape anni’80.

Gli interventi:

Stefano Zanero, Associate Professor Politecnico di Milano – Cyber War: State Actors e Hacktivists

A colpi di intrusioni informatiche, hijacking e Denial of Service, gli Stati sono sempre più protagonisti di operazioni di guerra informatica, sia come promotori di gruppi di attacco che come vittime, con la presenza costante degli Hacktivists che non esitano a schierarsi da una parte o dall’altra. Vedremo insieme lo stato dell’arte identificando i vari attori in campo e le loro campagne ripercorrendo gli ultimi avvenimenti.

Giacomo Boracchi, Associate Professor Politecnico di Milano – Reti neurali: generazione delle immagini e reti avversarie

Negli ultimi mesi molti di noi si sono divertiti con le implementazioni trovate online dei generatori di immagini: basta indicare all’AI cosa vogliamo che produca e dopo pochi secondi abbiamo diverse immagini generate, con risultati a dir poco sorprendenti. Siamo di fronte a creatività e l’AI è senziente? Come funziona esattamente? Cosa sono le reti avversarie?

Daniela Redolfi, Lawyer, Data Protection Officer a Milano – Storie di Data Breach

Cosa non bisogna fare dopo un data breach? Verranno raccontate vere storie di casi Italiani, cosa è andato storto e cosa invece ha funzionato.

Alessandro Barenghi, Associate Professor Politecnico di Milano – Quantum Computing: vantaggi, svantaggi e un po’ di mythbusting

La realizzazione di computer quantistici robusti e sufficientemente ricchi di risorse ha il potenziale di cambiare la nostra definizione di “impossibile da calcolare velocemente”. Che cambiamenti ci possiamo aspettare nella vita di tutti i giorni? Cosa succederà ai problemi che vorremmo fossero difficili, come ad esempio violare la sicurezza dei cifrari?

Noemi Brancazi, Information Risk Management Consultant a Roma – La protezione delle infrastrutture critiche: i cavi sottomarini

I cavi sottomarini rientrano tra le infrastrutture critiche essenziali per la sicurezza nazionale di uno Stato, eppure risultano essere ancora insufficienti le misure adottare per la loro protezione. Cosa sono i cavi sottomarini, quali sono le misure adottate per la loro protezione e quali sono i rischi di un potenziale attacco o malfunzionamento?