Personal Data è gold sponsor al No Hat 2022

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione, la continuità operativa e la cybersecurity dei sistemi IT è sponsor Oro al No Hat, conferenza annuale sulla sicurezza organizzata dall’associazione no-profit Berghem-in-the-Middle che si terrà il 22 ottobre al Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo. L’evento unisce specialisti, professionisti e appassionati operanti nel mondo della sicurezza informatica e della privacy.

La presenza di Personal Data conferma gli investimenti fatti in questo settore negli ultimi anni dove si è focalizzata in modo importante sulla sicurezza divenendo punto di riferimento in Lombardia e nel nord est con un portfolio di soluzioni all’avanguardia che copre diversi aspetti della cybersecurity.

“Questo è un comparto in cui crediamo molto, dove cerchiamo di sviluppare skill e tecnologie che possono aiutare le imprese a scegliere soluzioni in grado di alzare i loro livelli di protezione e sicurezza”, dichiara Mattia Coffetti, Responsabile Divisione Cyber Security di Personal Data. “Abbiamo deciso di partecipare al No Hat perché è un evento dove si presentano le ultime tendenze della cybersecurity e difesa della privacy e che prevede la presenza di speaker tra i più brillanti nel settore”.

L’offerta di soluzioni di Personal Data si sviluppa su più ambiti e in modo trasversale a tutta l’infrastruttura aziendale, dalla gestione della security dei dispositivi lato utente alla NDR (Network Detection Response), all’approccio Zero Trust, ed è corredata da una serie di Managed Security Services, in particolare NOC e Cyber SOC realizzati a Bergamo dalla divisione della capogruppo Project. Oltre a diffondere la cultura della cyber sicurezza nelle organizzazioni, Personal Data propone anche la metodologia OSINT (Open Source Intelligence) che consente il monitoraggio della propria esposizione sul web per identificare e rilevare eventuali minacce che potrebbero rappresentare un grave rischio per la loro sicurezza.

Si potrà seguire la conferenza (tutti gli speech saranno in inglese) anche in diretta streaming sul canale YouTube BITM Hacklab.