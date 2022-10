Infinidat definisce un nuovo standard per l’enterprise storage

Infinidat, azienda leader in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, annuncia una serie di significativi miglioramenti sulle piattaforme InfiniBox e InfiniGuard, maggiore capacità in un singolo rack, SLA garantiti e un consolidamento della leadership di Infinidat per lo storage primario, la moderna protezione dei dati e la resilienza informatica. Questi aggiornamenti offrono alle aziende la possibilità di migliorare la resilienza informatica con funzionalità InfiniSafe più ampie, la garanzia di un ripristino rapido in caso di attacco informatico, un data center più ecologico con esigenze di alimentazione e raffreddamento ridotte e un costo totale di proprietà (TCO) inferiore rispetto a quanto attualmente possibile con qualsiasi altro sistema esistente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Phil Bullinger, CEO di Infinidat: «Infinidat sta definendo un nuovo standard per lo storage aziendale. Abbiamo ascoltato le problematiche che clienti e Cloud service provider devono affrontare nel mercato enterprise e stiamo cercando di risolverle migliorando le nostre piattaforme InfiniBox e InfiniGuard con funzionalità aggiuntive best-in-class, solide garanzie, una maggiore cyber resilience e l’ottimizzazione del TCO. L’offerta di un’esperienza unica e il superamento delle aspettative dei nostri clienti continuano a definire e guidare la strategia di Infinidat. Inoltre, con l’architettura di storage software-defined estesa a tutte le nostre piattaforme, che consente una nuova suite di caratteristiche e funzioni, non c’è mai stato momento migliore per apportare degli aggiornamenti alle nostre soluzioni di storage enterprise acclamate nel settorei».

I nuovi aggiornamenti includono:

Funzionalità InfiniSafe ampliate su InfiniGuard: maggiore capacità per un repository InfiniSafe dedicato, fino a 35 PB di capacità effettiva per snapshot immutabili, un repository di backup completo fino a 50 PB di capacità effettiva e il raddoppio della retention delle snapshot immutabili InfiniSafe fino a 60 giorni.

maggiore capacità per un repository InfiniSafe dedicato, fino a 35 PB di capacità effettiva per snapshot immutabili, un repository di backup completo fino a 50 PB di capacità effettiva e il raddoppio della retention delle snapshot immutabili InfiniSafe fino a 60 giorni. Nuove garanzie di resilienza per il cyber storage su InfiniGuard : recupero garantito delle snapshot immutabili di InfiniSafe e ripristino garantito di tali snapshot in 20 minuti o meno, indipendentemente dalle dimensioni dello snapshot.

: recupero garantito delle snapshot immutabili di InfiniSafe e ripristino garantito di tali snapshot in 20 minuti o meno, indipendentemente dalle dimensioni dello snapshot. Maggiore capacità e funzionalità VMware ampliate su InfiniBox, migliorando il ritorno sull’investimento (ROI) e riducendo il costo totale di proprietà (TCO) fino al 36%; riduzione del consumo di energia del 42% per PB effettivo per soddisfare i requisiti di sostenibilità e mantenere la promessa di “IT verde”; e fornendo supporto per NVMe-oF (Over Fabrics) – NVMe/TCP per il 30% in più di IOP e il 35% in meno di latenza rispetto a iSCSI.

Con la crescente necessità di resilienza informatica e moderna protezione dei dati, la piattaforma avanzata InfiniGuard include due repository dedicati. Il repository InfiniSafe, incentrato sulla resilienza informatica, fornisce fino a 35 PB di capacità effettiva da utilizzare con le snapshot immutabili di InfiniSafe, mentre il repository di backup è dedicato alla moderna protezione dei dati e al backup/ripristino, fornendo fino a 50 PB di capacità effettiva. Inoltre, le snapshot immutabili di InfiniSafe ora possono conservarsi per il doppio del tempo (fino a 60 giorni).

Per lo storage primario, la piattaforma InfiniBox con maggiore capacità offre 17,287 PB di capacità effettiva. Questo miglioramento estende l’uso di InfiniBox a un più ampio consolidamento dello storage, con una maggiore capacità nello stesso identico ingombro dei modelli precedenti. Sono necessari meno array per ottenere un aumento sostanziale della capacità di storage, riducendo il TCO fino al 36% e migliorando l’efficienza di alimentazione e raffreddamento per PB fino al 42%, oltre a una diminuzione del materiale di riciclo al momento del ritiro del sistema.

Per soddisfare e superare le aspettative dei clienti in termini di prestazioni, resilienza informatica, disponibilità ed efficienza, Infinidat offre un’ampia serie di SLA garantiti per le proprie piattaforme di storage e resilienza informatica. Con l’annuncio di oggi, l’azienda aggiunge due nuove garanzie per la soluzione InfiniGuard: recuperabilità garantita delle snapshot immutabili InfiniSafe e tempo di ripristino garantito delle snapshot immutabili in 20 minuti o meno anche per lo storage secondario.

Inoltre, con l’ultima versione dell’architettura di storage software-defined, Infinidat offre due nuove funzionalità per migliorare le moderne infrastrutture VMware: certificazione NVMe over TCP con vSphere ESXi e replica vVols con integrazione VMware Site Recovery Manager (SRM). Ciò rende Infinidat uno dei pochi fornitori con una soluzione di storage aziendale certificata NVMe/TCP per VMware.

Come confermato da Phil Goodwin, Research Vice President, Infrastructure Software Platforms, IDC: «La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono tra le massime priorità per le aziende di tutto il mondo. Gli utenti finali continuano a cercare soluzioni che possano alzare gli standard, offrendo una protezione completa per il cyber storage in tutta sicurezza. Espandendo le garanzie di storage primario con il lancio delle sue garanzie di resilienza di cyber storage InfiniGuard®, l’azienda offre ora una suite completa di garanzie in grado di fornire un significativo valore aggiunto ai propri clienti».

Per Stan Wysocki, Presidente, Mark III Systems: «Infinidat ci è riuscita un’altra volta: ci ha dato la possibilità di ridurre drasticamente il costo totale di proprietà per gli ambienti storage aziendali dei nostri clienti. Il lancio di soluzioni di storage che hanno una capacità significativamente maggiore, ma occupano lo stesso spazio, migliorando allo stesso tempo la resilienza del cyber storage, ha vantaggi immediati nella riduzione di CAPEX e OPEX e un ambiente più cyber sicuro per i nostri clienti. Amiamo la direzione in cui Infinidat sta conducendo le proprie soluzioni e amiamo le garanzie rilasciate, che rendono l’azienda non solo un nostro fornitore, ma anche un nostro partner».

Infine, secondo John Greenwood, Chief Strategy Officer di Virtual Effect: «Le sfide e i rischi legati agli attacchi informatici rappresentano una priorità nei data center enterprise e le nuove capacità di cyber storage resilience di Infinidat – con InfiniSafe disponibile su InfiniGuard – ci consentono di offrire una soluzione basata sull’innovativa tecnologia di uno dei principali solution provider per lo storage enterprise. In caso di attacco informatico, la chiave è contenere i tempi di inattività e il ripristino dei dati immutabili è fondamentale per permettere a un’azienda di rimanere operativa e online. La nuova garanzia InfiniSafe Cyber storage per InfiniGuard è in grado di assicurare sia snapshot immutabili sia il rapido recupero degli stessi in caso di necessità».