Colt e Oracle: l’intesa si estende a Spagna e Francia

Colt Technology Services, fornitore di soluzioni di connettività agili e banda larga e membro di Oracle PartnerNetwork (OPN), ha annunciato l’estensione dei servizi di connettività anche alla Oracle Cloud Region di Madrid e Parigi tramite l’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect.

In questo modo, anche i clienti Oracle di Madrid e Parigi potranno sfruttare la potenza di Oracle Cloud a livello locale, inclusi Oracle Autonomous Database e Oracle MySQL HeatWave, considerato essenziale per guidare l’innovazione e far crescere il business.

Stando a quanto dichiarato in una nota ufficiale dalla società, infatti, Colt On Demand per OCI Cloud Infrastructure offre alle aziende un modo semplice, flessibile e performante per connettersi a Oracle Cloud. Nello specifico, con OCI i clienti beneficiano di prestazioni e sicurezza di livello aziendale, dati e analisi potenti e funzionalità multicloud per portare i carichi di lavoro aziendali nel cloud in modo rapido ed efficiente.

Inoltre, con la connettività a banda larga e bassa latenza, l’esperienza di networking è più sicura, affidabile e veloce rispetto alle connessioni Internet pubbliche. Colt On Demand per Oracle Cloud Infrastructure è, poi, gestita da un portale clienti online ed è acquistabile attraverso un modello commerciale flessibile e a consumo.

L’operazione rappresenta l’ulteriore rafforzamento della partnership tra Colt e Oracle già presente a Londra, Francoforte, Amsterdam, Tokyo, Osaka, Zurigo, Milano, Stoccolma e Marsiglia.