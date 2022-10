Previsioni sui prezzi di TONIC: TAMA e IMPT potrebbero essere gli investimenti migliori

Il protocollo Tectonic ha un token nativo, TONIC, che è relativamente nuovo sul mercato: ha meno di un anno e per questo gli investitori dovrebbero prestare attenzione alla volatilità dei prezzi, in particolare coloro che vogliono acquistare questo token.

Informarsi sulle caratteristiche delle nuove criptovalute come TONIC, dà maggiori possibilità di ottenere buoni risultati da questi investimenti. Impt eTamadoge rientrano tra questi, grazie alle loro potenzialità, che hanno espresso sin dal momento in cui sono stati lanciati.

Questo articolo esplorerà il potenziale di TONIC, Tamadoge e Impt.io.

Scopri Tamadoge adesso

Esaminiamo in primo luogo le stime sui prezzi per TONIC.

Previsioni sui prezzi di TONIC per il 2022-2028

Le previsioni sul prezzo della criptovaluta TONIC, riportate di seguito, sono state ottenute analizzando gli sviluppi attuali, l’andamento storico dei prezzi e la risposta della comunità.

Nel momento in cui scriviamo, la capitalizzazione di mercato della criptovaluta TONIC è di € 8.990.000, la fornitura totale e massima è di 500.000.000.000.000 di token, quella circolante di 90.822.000.000.000. Il prezzo del token è di € 0,00000009902: sono valori in calo e, in generale, l’attuale comportamento di TONIC e il valore di mercato non sono favorevoli, per cui il nostro consiglio è di dirottare gli investimenti su TAMA e IMPT, ora potenzialmente redditizi.

Perché dovresti investire in token IMPT

Impt.io ha avuto un impatto significativo quando è sbarcato nel mondo delle criptovalute: questo perché è un token ad alta efficienza energetica che consente ai trader di trarre profitto, compensando le impronte di carbonio.

Scopri IMPT adesso

La prevendita di token IMPT in corso ha raggiunto $ 1 milione in sole 72 ore dopo l’apertura fino a superare oggi i 5 milioni di dollari: una delle migliori prevendite di criptovalute degli ultimi tempi, dunque.

La prima fase della prevendita, in corso in questo momento, vede il token valere $ 0,018. Seguirà la seconda fase in cui il prezzo salirà a $ 0,023, mentre nell’ultima arriverà a $ 0,028.

In molti siti specializzati del settore si può trovare una guida dettagliata che indica come poter acquistare IMPT, per esempio su CryptoNews Italia: https://it.cryptonews.com/news/come-comprare-impt.htm

Scopri IMPT adesso

Conviene investire in Tamadoge perché potrebbe superare il prezzo della criptovaluta TONIC e per altre ragioni

Tamadoge si è imposta da subito come una delle migliori meme coin del panorama cripto. Dopo una prevendita di successo, è diventata la terza meme coin per capitalizzazione di mercato (€ 36.049.432) dietro i giganti Dogecoin e Shiba Inu.

In questo momento il token TAMA, dopo un ritracciamento, vale € 0,03433. Il valore del token è altalenante perché gli investitori realizzano i loro profitti di tanto in tanto. Il progetto sta andando avanti implementando tutti gli step previsti nella roadmap.

Scopri Tamadoge adesso

Tra le ultime novità, il lancio dei primi 100 NFT ultra rari: si tratta degli animali che hanno le abilità migliori per consentire ai giocatori di scalare la classifica e ottenere ricompense. TAMA è listato su questi exchange:

OKX

Uniswap V2

Uniswap V3

BitMart

Lbank

MEXC

Coinsbit

Scopri Tamadoge adesso

Confronto tra TONIC, Tamadoge e Impt.io: dove conviene investire?

Gli esperti prevedono che Tamadoge raggiungerà un valore maggiore in futuro, grazie a come sono andate le cose finora: le azioni di “prevendita” e “vendita” hanno infatti influenzato positivamente gli investitori, accaparrandosi il loro interesse.

IMPT invece è attualmente la più grande prevendita in corso: si tratta di un buon investimento, con massimi profitti e minimo rischio. Infatti rientra tra quelli che potrebbero dare un ROI eccezionale, poiché la sua prevendita ha superato $ 1.000.000 a circa 72 ore dall’apertura.

TONIC, invece, non risulta al momento convincente, in quanto il valore continua a scendere e non si prevedono grossi profitti all’orizzonte.

TAMA ha guadagnato oltre il 300% dal suo lancio, è parte di un progetto che aggiunge sempre nuove funzionalità ed è listato su alcuni dei migliori exchange di criptovalute.

Scopri Tamadoge adesso

Conclusione

Un investimento redditizio sarà garantito da TAMA o IMPT, che hanno mostrato un significativo guadagno nel lungo e nel breve termine. TONIC, invece, non convince, soprattutto per quanto riguarda il lungo termine.