Servizi di rete: doppia certificazione per Retelit

Retelit ha annunciato di aver ottenuto ottiene la certificazione MEF 3.0 per i suoi servizi di rete e la certificazione LSO Sonata per le API. Le certificazioni confermano il posizionamento dei servizi di rete del Gruppo tra i più alti standard mondiali e attestano i processi di vendita secondo le più rigorose specifiche stabilite.

Nello specifico, le certificazioni MEF 3.0, i servizi, le tecnologie e le API di Retelit confermano la loro conformità agli standard del settore permettendo così al Gruppo la continua creazione di soluzioni ottimizzate per soddisfare le crescenti richieste degli operatori nell’ambito della trasformazione digitale e dell’evoluzione tecnologica. In particolare, la piattaforma di API permette ai Large e Global Carrier di implementare in autonomia processi di quoting e pricing accedendo in modo indipendente ai servizi di copertura di rete e pricing dei servizi di rete Retelit (Ethernet, DIA).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nan Chen, Presidente di MEF: «Ci congratuliamo con Retelit per le sue certificazioni MEF 3.0. I clienti che acquistano i servizi di rete certificati MEF 3.0 da provider come Retelit possono essere sicuri di ricevere soluzioni conformi ai più alti standard globali. Retelit è da sempre attenta alla qualità dei propri servizi comprendendo il valore che hanno le certificazioni per garantire un time-to-market più rapido, come dimostra, inoltre, la certificazione dei processi di vendita e delle LSO Sonata APIs».

Le aziende oggi devono affrontare sfide sempre più globali nell’ambito dei loro processi di innovazione e business. L’evoluzione dei bisogni in un contesto di cambiamenti inaspettati – tra lavoro da remoto, applicazioni cloud e nuove esigenze di sicurezza – richiede ai fornitori di servizi di pensare a soluzioni scalabili in modo rapido ed efficiente.

Le certificazioni ottenute permetteranno al Gruppo di rispondere in maniera sempre più efficace e rapida alle richieste dei clienti. In particolare, la certificazione MEF LSO Sonata, riferita alle API per la quotazione e gli ordini e introdotta dal MEF per garantire l’efficacia dell’automazione degli ordini dei servizi di rete tra i fornitori, permetterà a Retelit di garantire un’erogazione dei servizi e delle quotazioni più rapida e una migliore interoperabilità con i fornitori.

Come commentato da Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit: «Prosegue il nostro processo di certificazione seguendo gli standard più elevati del settore. Abbiamo investito e continuiamo a investire nella nostra infrastruttura e nei servizi di rete, questo conferma la volontà di fornire un servizio che soddisfi le esigenze dei nostri clienti per i loro progetti di trasformazione digitale sempre più sofisticati e personalizzati e, soprattutto, della clientela wholesale alla quale siamo in grado di fornire risposte più veloci e precise, grazie ai processi automatizzati certificati LSO Sonata».

Le API Sonata certificate MEF 3.0 sono il fattore chiave per l’orchestrazione dei servizi MEF 3.0, a partire da quelli Carrier Ethernet ed estendendosi più in generale a tutti i servizi di rete e connettività. La certificazione contribuirà a guidare, inoltre, il passaggio del settore dai processi manuali all’automazione dinamica dei servizi.

Per il suo processo di certificazione Retelit si è avvalsa della collaborazione di AxWare e 7180.