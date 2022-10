La bellezza della roulette riesce a passare il tempo indenne, merito delle regole semplici intuitive ma anche di un fascino magnetico. La pallina che gira vorticosamente sui numeri, la tensione che sale, il mix di adrenalina ed eccitazione, è la roulette a essere la regina di un casinò. La sua origine non è certa perché si ritiene che sia un insieme di giochi già popolari e risalenti ai tempi degli antichi romani. Come spesso accade, ci sono leggende che narrano di un gioco simile alla roulette proveniente dalla Cina, chi trova somiglianze con l’italiano Hoca perché usa un tabellone di 36 numeri ma fatto sta che la prima vera roulette di cui si hanno testimonianze è del 1716, precisamente a Bordeaux. Nel corso del XVIII secolo vennero effettuate varie modifiche fino a rendere la struttura quasi pressoché simile a quella odierna. Dal 1836 al 1933 venne bandita in Francia e in Italia perché il gioco scatenava frequenti liti furibonde, salvo poi legalizzarlo nuovamente per risanare le casse di stato. Il Principato di Monaco, in particolare, lo elesse gioco di punta per nobili e aristocratici e il risultato è noto ancora oggi. Infine, anche gli altri paesi europei lo adottarono, raggiungendo anche l’America dove è tuttora uno dei preferiti dai giocatori d’azzardo. Queste sono le origini della roulette.

Le roulette al giorno d’oggi

I casinò terrestri hanno basato la propria popolarità sullo charme scatenato dai giochi e dalle mille luci delle slot, la roulette è sempre stato uno dei posti di punta, un luogo in cui tutti i giocatori passavano anche solo per curiosità. Nonostante sia il banco a detenere una grossa percentuale di vittorie, è la roulette a essere il gioco da casinò per eccellenza, l’unica a sfidare la fortuna in maniera così smaccata. Dal mondo reale al web, il passo è stato breve. I casino online hanno avuto il pregio di raggiungere milioni di utenti con un solo clic, lasciando che la clientela dei casinò non fosse più elitaria ma aperta a tutti i ceti sociali. Improvvisamente persone dai 18 ai 100 anni potevano dedicarsi ai giochi da casinò senza spostarsi, bastava solo attivare un conto online.

La vasta scelta di roulette online

Un ulteriore motivo per cui la roulette ha avuto un grande successo nelle piattaforme virtuali è che è reperibile in diverse tipologie: dalla mini roulette alla roulette europea, passando per quella americana. Un utente può quindi scegliere quella che gli è congeniale, senza dimenticare la versione live che consente di giocare dal vivo con un croupier in diretta. È anche importante fidarsi della piattaforma giusta, Betfair roulette, ad esempio, è la piattaforma dotata di licenza AAMS, una certificazione italiana che opera nel rispetto delle normative vigenti e che assicura ai giocatori di poter operare nella piena tranquillità, senza temere che i loro dati possano essere trafugati o che le vincite siano truccate. Insomma, è un modo del tutto nuovo di concepire la roulette ma senza sacrificare quel senso di intrigo e mistero che ha reso iconico questo gioco e, soprattutto, senza tempo.