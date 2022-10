Lenovo TruScale: il futuro dell’IT è as-a-service

Durante il Tech World 2022, l’evento annuale di innovazione globale, Lenovo ha annunciato l’ampliamento del proprio portafoglio TruScale a fronte della crescente domanda da parte dei CIO e dei decisori IT di flessibilità e valore aggiunto, benefici che le soluzioni tecnologiche as-a-service sono in grado di offrire all’intera azienda. Le nuove offerte infrastrutturali includono soluzioni di backup e cloud ibrido, fornite in collaborazione con i leader del settore Veeam, Nutanix e Red Hat, e saranno disponibili a livello globale nel corso del 2023.

L’apprezzamento per Lenovo TruScale è in crescita, con il fatturato delle soluzioni di infrastruttura as-a-service che ha registrato un incremento costante trimestre su trimestre nel corso dell’anno fiscale 21/22. Uno studio globale di Lenovo 2022 sui CIO ha rilevato che il 92% dei decisori IT ha dichiarato di voler prendere in considerazione l’integrazione di offerte as-a-service nei prossimi due anni.

Lenovo TruScale: innovazione concreta fornita come servizio

Lenovo TruScale Backup as a Service con Veeam consente alle aziende di gestire crescenti volumi di dati e di ripristinare in modo sicuro le informazioni critiche in caso di violazioni della sicurezza. Basata sul software e sulla piattaforma di backup Veeam e sui server ThinkSystem e i sistemi di storage DE di Lenovo, la soluzione è integrata nelle offerte di gestione dei dati Lenovo TruScale esistenti e viene fornita tramite un modello di cloud privato on-premise, semplificando l’esperienza dei team IT. Grazie alla nuova soluzione, i clienti potranno migliorare l’affidabilità dei backup ed elevare le prestazioni e la flessibilità grazie a un design modulare e flessibile. Potranno inoltre ridurre le spese di capitale e i costi di inattività e implementazione.

La seconda novità è Lenovo TruScale Hybrid Cloud with Nutanix, ospitato sulla piattaforma ThinkAgile HX HCI di Lenovo. Sfruttando il software di base di Nutanix – il sistema operativo Nutanix Acropolis AOS, l’hypervisor Nutanix Acropolis AHV e Nutanix Prism – la soluzione combina la sicurezza e il controllo dell’infrastruttura on-premise con la flessibilità del cloud ibrido. Le aziende hanno la possibilità di accelerare o rallentare l’implementazione dell’infrastruttura evitando di sostenere spese di capitale significative, riducendo quindi gli oneri finanziari. Senza la necessità di gestire un sistema IT complesso, le aziende possono prendere decisioni rapide ed efficaci in quanto l’installazione, l’implementazione, la configurazione, il monitoraggio 24/7 e il supporto in caso di incidenti sono gestiti da Lenovo.

Infine, Lenovo ha unito le forze con Red Hat per introdurre sul mercato una nuova soluzione di cloud ibrido che opera su Red Hat OpenShift. Lenovo TruScale Hybrid Cloud with Red Hat dispone di una piattaforma container Kubernetes di livello enterprise ospitata sui dispositivi best in class ThinkAgile e ThinkSystem di Lenovo, consentendo un’esperienza cloud on-premises. Grazie a questa soluzione di cloud ibrido end-to-end, i clienti enterprise potranno beneficiare di un cloud ibrido as-a-service completamente gestito per l’esecuzione delle applicazioni aziendali. Il modello di costo basato sul consumo consentirà ai clienti di modernizzare le applicazioni e accelerare l’adozione di container in un ambiente di cloud ibrido.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dale Aultman, VP e GM Lenovo Solutions and Services Group: «Lenovo TruScale incarna la visione e l’innovazione dell’azienda che intende rispondere alla crescente domanda di nuovi servizi IT, caratterizzata dall’interconnessione di dispositivi, edge, cloud, reti e intelligenza artificiale in una nuova era di lavoro flessibile e cloud ibrido. Dalla tasca al data center, e tutto ciò che c’è in mezzo, Lenovo TruScale offre i dispositivi, l’infrastruttura, i servizi e le soluzioni di cui i nostri clienti hanno bisogno con la semplicità di un modello di consumo scalabile».

La crescita della domanda di IT as-a-service

La richiesta di IT as-a-service è trainata da diversi fattori. La trasformazione digitale in tutti i settori richiede ai CIO di scalare e distribuire rapidamente l’IT, infatti ben il 61% del campione afferma che la propria azienda subirebbe un impatto negativo nel giro di poche settimane se gli investimenti legati a iniziative di trasformazione digitale fossero bloccati. Il lavoro flessibile è ormai una realtà e le organizzazioni devono mantenere la sicurezza e il controllo, accelerando al contempo la distribuzione di dispositivi e postazioni di lavoro agli utenti finali. La crescente diffusione di iniziative ESG (Environmental, Social and Governance) spinge costantemente le aziende a ripensare la propria base installata IT.

Lenovo TruScale è parte fondamentale della strategia di trasformazione globale dell’azienda, guidata dalla divisione Solutions and Services Group (SSG). I servizi stanno trainando la redditività di Lenovo nel suo complesso, contribuendo a una crescita del 23% del fatturato su base annua e a un margine di quasi il 23% nel primo trimestre 2022 (da aprile a giugno 2022). I servizi gestiti, che comprendono le offerte Lenovo TruScale Infrastructure e Device as a Service, sono stati la parte del business di SSG che ha registrato la crescita più rapida nel trimestre, con un aumento del fatturato del 73% rispetto all’anno precedente.

Lenovo SSG riunisce in un’unica organizzazione dedicata tutte le soluzioni e i servizi IT di Lenovo nei settori PC, infrastruttura e smart, comprese le offerte di servizi di supporto, servizi gestiti, servizi di progetto e soluzioni. Grazie a decenni di innovazione, alla proprietà intellettuale e al patrimonio di hardware e software Lenovo, SSG è in grado di aiutare i clienti a trasformare le aziende su scala globale e locale, offrendo innovazioni pratiche per rafforzare il proprio vantaggio competitivo.