Come trovare un nome di dominio per la vostra attività: tutti i consigli più utili

L’utente medio riesce a valutare un sito web in base a pochi ma importantissimi dettagli: uno di questi è proprio il nome del dominio. Spesso un domain name efficace è un biglietto da visita funzionale al brand o allo scopo del sito. Basti pensare che il nome scelto verrà utilizzato nella comunicazione ufficiale dell’azienda o del brand e sarà valutato ai fini dell’indicizzazione e del posizionamento del sito.

Il dominio, infatti, dice molto anche agli spider di ricerca, ovvero i bot che scannerizzano e valutano ogni singola pagina pubblicata sul web. Prima di passare ai consigli utili per scegliere un nome efficace, analizziamo la struttura di un dominio tipo. In seguito si parlerà dei migliori servizi per disponibilità, prenotazione e come acquistare un dominio.

Come sono formati gli indirizzi web?

Gli indirizzi web sono in genere formati da protocollo (nella maggior parte dei casi http o https); dominio di secondo livello, ovvero il nome vero e proprio del sito; dominio di primo livello, ovvero la terminazione in .it, .com e via discorrendo.

Il dominio di secondo livello deve rappresentare, spesso in pochissimi caratteri, la propria attività o l’intento del sito. Le aziende, in genere, scelgono il nome del brand (qualora non si troppo lungo o complicato); i blog puntano al nome della testata; i siti personali puntano al nome del proprietario.

Tuttavia è sempre possibile incentrare il nome del sito su uno slogan, su un singolo prodotto, su un qualcosa che sia immediatamente riconducibile alla propria azienda. Il nostro consiglio è quello di scegliere nomi non più lunghi di 12 caratteri e privi di numeri o caratteri speciali (come ad esempio il trattino alto). In altre parole, bisognerà fare a meno di tutto ciò che non è immediatamente intuitivo. Naturalmente sono da evitare parole o frasi in lingua straniera o nomi che possono essere ritenuti offensivi o di cattivo gusto.

In merito al dominio di primo livello: è bene sapere il “.com” è scelto da ben il 50% dei siti a livello mondiale e rappresenta un passepartout per tutti coloro che operano in più nazioni (o su scala globale). Un discorso molto simile vale per l’estensione “.net”, ad oggi il terzo dominio più diffuso Per attività limitate a un singolo paese è sempre consigliabile scegliere i domini nazionali (.it, .fr, .es).

Come prenotare o acquistare un dominio web

I domini, com’è noto, sono pubblici. Chiunque può acquistare, salvo disponibilità, il proprio. In genere i contratti non prevedono la cessione permanente, ma sono più simili ad accordi di affitto che possono essere periodicamente rinnovati. OVHcloud, leader di settore per quanto riguarda hosting, server e cloud computing, offre il servizio di ricerca disponibilità e prenotazione di un dominio.

In altre parole si potrà verificare sia se il dominio è libero, ed eventualmente acquistatrlo, o se il dominio è già occupato ma è messo in vendita sul mercato secondario. In tal caso OVHcloud si occuperà di mettere in contatto l’attuale detentore di un dominio con l’aspirante acquirente.