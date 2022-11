Agroalimentare innovativo con Minsait e Fondazione INTEC

La Fondazione Europea per l’Innovazione (INTEC) ha firmato, in occasione del recente Smart Agrifood Summit, un accordo di collaborazione con Minsait, società di Indra, per la fornitura di servizi di imprenditorialità, supporto e consulenza per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile nell’ecosistema della catena agroalimentare a livello mondiale.

La Fondazione INTEC porta a Minsait la sua vasta esperienza nell’imprenditoria, negli investimenti in startup, nell’innovazione e nella digitalizzazione del settore agroalimentare, con l’obiettivo di presentarsi congiuntamente in tutti i progetti a cui partecipa l’azienda tecnologica legati alla filiera agroalimentare. In questo modo, entrambe le organizzazioni analizzeranno la fattibilità dei progetti e, se opportuno, la loro successiva attuazione.

Le due organizzazioni collaboreranno sui seguenti aspetti, in particolare nel campo delle attività del settore agroalimentare:

Avvio di iniziative imprenditoriali e di investimento nel settore agroalimentare

Sviluppo congiunto di proposte di valore

Sviluppo del posizionamento strategico nel settore

Generazione di opportunità

Sviluppo del progetto

Preparazione di rapporti per lo sviluppo di nuove piattaforme

Implementazione di iniziative di intelligenza artificiale applicate al settore agroalimentare.

La Fondazione INTEC è specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella diffusione di attività incentrate sull’innovazione e sulla digitalizzazione di tutte le organizzazioni che partecipano all’ecosistema di open innovation della filiera agroalimentare, in particolare al mondo delle startup agroalimentari in fase di accelerazione che forniscono soluzioni dirompenti alle principali sfide del settore.

La Fondazione INTEC è l’organizzatrice del principale evento di innovazione della filiera agroalimentare in Europa (il già citato SmartAgrifoodSummit.com), la cui quinta edizione si è appena conclusa con un notevole successo di partecipazione e impatto.

Per quanto riguarda Minsait, questo accordo è in linea con la sua offerta Phygital di soluzioni end-to-end per la connessione del mondo fisico e digitale (OT/IT), in particolare nel campo del funzionamento delle infrastrutture e della gestione degli asset. Questa offerta risponde alla trasformazione accelerata della gestione del mondo fisico attraverso la digitalizzazione, concentrandosi su tre tendenze: la scomparsa delle barriere tra IT e OT, la crescita esponenziale della connettività e della capacità di analisi dei dati attraverso l’Intelligenza Artificiale e la trasformazione delle catene del valore con la crescente importanza della sostenibilità.

L’azienda è un partner tecnologico di riferimento per evolvere i processi e rendere redditizio il business nel settore agroalimentare attraverso la tecnologia e può contare su una proposta mirata a migliorare l’efficienza nel settore forestale e ad evolvere le operazioni. La proposta include una soluzione di mobilità che riduce significativamente il numero e la durata delle visite effettuate dai tecnici della pubblica amministrazione per garantire il corretto utilizzo degli aiuti della Politica Agricola Comune.