Forum Sostenibilità di Wolters Kluwer: appuntamento il 17 novembre

Giovedì 17 novembre dalle ore 10.00 a Milano, presso il Centro Congressi Assolombarda, e in live streaming, si terrà il Forum Sostenibilità “L’evoluzione normativa e la sostenibilità come valore aziendale. Lo stato dell’arte i rischi e le opportunità”.

Organizzato da Wolters Kluwer con ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, l’evento pone al centro i temi di una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente quale esigenza imprescindibile per rimanere competitivi sul mercato attraverso l’introduzione di nuovi modelli di business improntati ad uno sviluppo responsabile.

Durante il Forum Sostenibilità saranno analizzati i continui cambiamenti normativi che impattano sui diversi dipartimenti aziendali e che richiedono un adattamento innovativo nell’approccio al business.

Dopo i saluti istituzionali di Wolters Kluwer Italia, ANDAF, AIAF e Federmanager, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi di diversi nomi di spicco della Sustainability Economics che, partendo da una survey realizzata da ANDAF con AIAF nel secondo trimestre 2022 relativa allo stato dell’arte e all’evoluzione normativa sulla sostenibilità, discuteranno delle novità e degli sviluppi dei modelli di rendicontazione della performance di sostenibilità.

In particolare, saranno affrontate le priorità della roadmap della finanza sostenibile attraverso la dimensione normativa, con esempi concreti di esperienze aziendali.

Nell’ambito del Forum Sostenibilità sarà presentato il White Paper ANDAF che propone un approccio metodologico e semplificato per le PMI.

Il Forum Sostenibilità è realizzato con il contributo di BDO, KPMG, Gruppo MESA, Strategica Group, Ernst & Young, Confprofessioni, Fondoprofessioni, Edipro e Cadiprof.

Per iscriversi: https://info.wolterskluwer.com/EV-ForumSostenibilita-2022-Lp

Il programma completo del Forum Sostenibilità

Ore 10.00 – Apertura dei lavori

Paola Maiorana, Direttore Scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer Italia

Agostino Scornajenchi, Presidente ANDAF

Davide Grignani, Presidente AIAF

Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

Giulia Biscossi, Consigliere Piccola Industria di Assolombarda

Gian Luca Galletti, Consigliere Nazionale con delega alla sostenibilità CNDCEC

Chairman: Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF – Responsabile Amministrazione, Bilancio e Fiscale Terna S.p.A.

Ore 10.30 – Corporate Reporting. L’evoluzione dei Principi Contabili e la sostenibilità

Massimo Tezzon, Segretario Generale OIC (Organismo Italiano di Contabilità)

Ore 11.00 – Gli standard di rendicontazione Europei Elaborati dall’Efrag

Piermario Barzaghi, Head of Sustainability Services, KPMG e membro EFRAG

Ore 11.30 – La Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità Aziendale (CSRD)

Giulia Genuardi, Enel- Head of Sustainability planning, performance mgmt and human rights, GSSB-GRI member, Enel Americas board member e Membro Efrag

Ore 12.00 – La Tassonomia Europea per le attività economiche eco-sostenibili: inizia un viaggio innovativo

Carlo Luison, Partner BDO – Sustainable Innovation

Ore 12.20 – ESMA: Priorities Sustainable Finance Roadmap 2022 – 2024

Andrea Gasperini, AIAF Head of Sustainability and ESG Observatory

Ore 12.40 – Il Framework dell’International Sustainability Standards Board

Giorgio Alessio Acunzo, IFRS Desk Country Leader EY e Chairman dell’EMEIA ISSB working group di EY

Ore 13.00 – La tecnologia a supporto della sostenibilità

Matteo Giudici – Amministratore Delegato Gruppo MESA

Ore 13-20 – Q&A

Ore 13.30 – Pausa lavori

Ore 14.30 – La Governance della Sostenibilità

Enrico Guarnerio – Founder & CEO Strategica Group

Ore 14.50 – Lo stato dell’arte e prime considerazioni sulla survey Andaf/AIAF

Andrea Caldarulo, Head of Enterprise Risk and ESG Italian practices at Marsh Advisory

Ore 15.10 – Il White Paper Andaf: l’approccio utile e semplice

Fabiana Lungarotti, Responsabile Amministrazione e Bilancio FS S.p.A. e Membro OIC commissione su sostenibilità

Carolina Condemi, Rapporto integrato Terna S.p.A. – Membro Comitato Tecnico Financial Reporting Standard Andaf

Ore 15.30 – Il Contributo delle Aziende: esperienze a confronto

Chantal Hamende, Terna S.p.A. Responsabile Sostenibilità

Marco Pasquotti, Presidente Nordest Andaf, Partner Escaluscapital Ltd

Ore 15.50 – Il contributo del mercato

Sonia Artuso, ESG ESG investment integration manager presso Assicurazioni Generali

Raffaele Mazzeo, Partner e Sustainability Services Leader di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Ore 16.10 – Platform on Sustainable Finance: The Extended Environmental Taxonomy and the Social Taxonomy

Adriana Rosa, Finance Transformation Vodafone

Ore 16.30 – Il Cambiamento Climatico: quali dati?

Giulia Galluccio, Director Information Systems for Climate Science and Decision-Making Division, CMCC Foundation Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici

Ore 17.00 – Informazioni ESG e Reporting: riflessioni

Antonio Salvi, Professore Ordinario di Finanza Aziendale, Università di Torino – Membro del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard

Ore 17.30 – Conclusioni