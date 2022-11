Servizi cloud più globali con VMware Cloud on Equinix Metal

Equinix, azienda di infrastrutture digitali di livello mondiale, e VMware hanno annunciato VMware Cloud on Equinix Metal, un nuovo servizio cloud distribuito che offrirà un’opzione cloud più performante, sicura ed economica per supportare le applicazioni aziendali.

Il servizio combinerà l’infrastruttura cloud as a Service gestita e supportata da VMware con l’offerta globale e interconnessa Bare Metal as a Service di Equinix.

Nuove infrastrutture digitali e servizi multi-cloud

Il servizio estenderà gli ambienti cloud dei clienti in metro locations per soddisfare le richieste di prestazioni business-critical all’edge, consentendo al contempo di preservare l’integrità dei carichi di lavoro aziendali.

In quasi un decennio, Equinix e VMware hanno fornito soluzioni che soddisfano le richieste aziendali di infrastrutture multicloud veloci, più sicure e coerenti. Migliaia di clienti comuni stanno accelerando la trasformazione del cloud aziendale eseguendo i carichi di lavoro VMware nei data center di Equinix in tutto il mondo.

In particolare, Equinix possiede e gestisce una rete di oltre 240 data center in 71 grandi aree metropolitane di tutto il mondo e funge da hub di transito, consentendo connessioni di rete sicure tra cloud privati e pubblici. Ciò ha reso Equinix una base ideale per l’infrastruttura digitale dell’impresa multicloud.

VMware Cloud è la prima e unica Infrastruttura as a Service (IaaS) multicloud del settore, che viene eseguita come servizio nativo in oltre 100 regioni che abbracciano i principali cloud pubblici e oltre 4.000 cloud partner, nei data center privati e all’edge.

In questo quadro, VMware Cloud on Equinix Metal rappresenta un ampliamento della collaborazione globale per la fornitura di nuove infrastrutture digitali e servizi multi-cloud a favore di tutti i clienti.