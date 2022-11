Con Vigilance MDR, SentinelOne eccelle nei Managed Services

SentinelOne è stata premiata da MITRE Engenuity ATT&CK per la soluzione Vigilance MDR. Questo riconoscimento arriva dopo gli ottimi risultati già ottenuti nelle valutazioni MITRE ATT&CK Enterprise e MITRE ATT&CK Deception. SentinelOne è l’unico vendor in ambito XDR ad aver partecipato a tutte le valutazioni MITRE che spaziano dall’EDR, all’Identity/Deception e ora anche alle soluzioni MDR, ottenendo sempre i risultati migliori. Grazie alla piattaforma Singularity XDR, SentinelOne si ritrova perfettamente nei framework del MITRE supportando le aziende nella riduzione dei rischi informatici.

In particolare, MITRE Engenuity ATT&CK per i Managed Services, ha valutato le capacità dei vendor di analizzare e descrivere il comportamento della minaccia OilRig, nota anche come APT 34. La valutazione ha evidenziato l’importanza dei servizi MDR nel fornire l’attenuazione più rapida alla minaccia e nel ridurre il tempo di permanenza dell’attaccante, con le caratteristiche dei servizi MDR di SentinelOne Vigilance, quali:

Identificazione accurata e approfondita dell’attaccante: la soluzione SentinelOne Vigilance è stata in grado non solo di individuare immediatamente OilRig come causa dell’attacco, ma anche di fornire ulteriori informazioni, tra cui un riepilogo delle caratteristiche del malware, le sue evoluzioni, gli strumenti utilizzati e tutti i TTP associati noti.

Capacità elevate di Digital Forensics and Incident Response (DFIR): grazie a strumenti MDR e DFIR semplici da utilizzare, SentinelOne Vigilance ha fornito approfondimenti completi sul "come" e sul "perché", compresa l'analisi delle tecniche di malware e di esfiltrazione dei dati e il reverse engineering dei campioni di malware, per accelerare in modo decisivo investigation e risposta complessiva.

Contrasto alle minacce in tempo reale, senza limitarsi alla sola detection: grazie alla tecnologia brevettata Storyline, SentinelOne Vigilance ha tracciato e rilevato con precisione la minaccia dal momento in cui si è infiltrata nell'ambiente simulato. Con i criteri di protezione attivati, questo attacco sarebbe stato fermato in autonomia.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Brian Hussey, VP Threat Services di SentinelOne: «Migliaia di aziende in tutto il mondo scelgono Vigilance MDR per potenziare o integrare le loro procedure di sicurezza con un team di esperti di cybersecurity di livello professionale. La combinazione di sistemi di cybersecurity autonomi e del servizio Vigilance MDR, vincitore di numerosi premi, riduce i tempi di attesa, i costi operativi e i rischi informatici. Il servizio MDR, erogato da SentinelOne e dal nostro ecosistema globale di partner, è stato in grado di distinguersi in questa prima valutazione effettuata dal MITRE Engenuity ATT&CK».

All’inizio dell’anno, SentinelOne ha ricevuto la più ampia analisi del MITRE ATT&CK nell’ambito della valutazione iniziale di MITRE Engenuity ATT&CK Deception Evaluation. SentinelOne è stata una delle prime aziende di endpoint a correlare gli avvisi all’interno del proprio prodotto con il framework MITRE ATT&CK, ad abbracciare la MITRE ATT&CK Endpoint Protection Product Evaluation e a incorporare il framework MITRE ATT&CK come nuovo standard di threat hunting all’interno della Singularity XDR.

Per ulteriori informazioni sulle valutazioni di MiTRE consultare il sito MITRE Engenuity .